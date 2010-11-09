نقشه محله بندی گرگان ناتمام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا چراغعلی عصر سه شنبه در نشست توسعه و عمران شوای شهر گرگان با اشاره به مزایای تهیه نقشه محله بندی اظهار داشت: احیای یک سری از اسامی که در محلات گرگان رو به فراموشی می رود و تهیه یک نقشه جامع و مورد توافق برای برنامه ریزی سایر دستگاه های اجرایی بخشی از مزایای تهیه این طرح است.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش ارائه شده کمیته نامگذاری، محلات گرگان بر اساس جمعیت و قومیت در 55 محله تقسیم بندی شدند که تلفیق این تقسیم بندی با طرح تهیه شده شرکت آمور وابسته به شرکت مسکن سازان گلستان می تواند نقشه جامعی از محلات گرگان ارائه دهد.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان در ادامه با تاکید بر ضرورت نامگذاری و نصب تابلو محلات، ضمن ارائه پیشنهاد به شهرداری مبنی بر نظارت بیشتر بر حفظ و نگهداری تابلوهای نصب شده، خواستار پیگیری شهردرای برای طراحی تابلوهای زیبا و شکیل در ورودی و خروجی ضلع شمال، غرب و شرق گرگان و در اولویت قرار گرفتن این طرح در برنامه های شهرداری شد.

وی گفت: پیش طرح اولیه تشکیل دبیرخانه دایمی روز گرگان با معرفی و عضویت تعدادی از دستگاه ها و سازمانهای مربوطه، چند تن از افراد مطلع و آشنا به فرهنگ و هویت تاریخی گرگان، اعضای شورای شهر و شهرداری گرگان، توسط کمیته نامگذاری در این جلسه مطرح شده است.

نائب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر گرگان همچنین از بررسی عملکرد کمیته نامگذاری شورای شهر گرگان در این جلسه خبر داد وی همچنین با انتقاد از نصب پارچه نوشته های ناهمگون با مطالب غیر مستند در مناسبتهای مختلف توسط بعضی از هیئتهای مذهبی و مساجد در سطح شهر خواستار نظارت بیشتر سازمان تبلیغات استان به این موضوع شد.