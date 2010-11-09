ساخت و ساز تعاونیهای مسکن مهر مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تامین مسکن آذربایجان غربی با بیان اینکه مدیریت ساخت و هزینه ها و مشارکت اعضای تعاونیها در روند ساخت و ساز واحدها نقش موثری دارد، افزود: سازمان مسکن و شهرسازی باید در این زمینه با نظارت بر نحوه ساخت و ساز واحدها و رسیدگی به وضعیت مشارکت اعضا، تعاونیهای که با مشکل مالی در ادامه عملیات ساخت مواجه اند یاری کند.

وی بیان داشت: سازمان مسکن و شهرسازی باید از میان اعضای تعاونیهای مسکن مهر متقاضیانی که توان مالی لازم برای پرداخت سهم مشارکتی را ندارند، شناسایی کرده و طرحهای مناسب برای این گروه از اعضا پیش بینی کند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه گفت: کار شناسایی و ساماندهی تعاونیهای مسکن مهر که در ادامه عملیات ساخت واحدها با مشکل مواجه اند در استان آغاز و تدابیر لازم برای حل این موضوع پیش بینی شده است.

خلیل محبت خواه افزود: سازمان مسکن و شهرسازی با تغییر و کاهش تعداد طبقات واحدها، جایگزینی افراد و تحویل و واگذاری پروژه ها به انبوه سازان و پیمانکاران صلاحیت دار از تعاونیهای مسکن مهر در ادامه عملیات ساخت واحدها حمایت می کند.

در ادامه این جلسه آخرین وضعیت ساخت واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر در شهرستانهای میاندوآب و اشنویه بررسی شد.