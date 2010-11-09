فلسطینی ها متحد شوند/ اوضاع سودان نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "شیخ حمد بن خلیفه آل نهیان" در سخنانی در آغاز به کار مجلس این کشور گفت: سیاست خارجی ما در راستای تعمیق روابط با همه کشورها، تامین منافع مشترک، همزیستی مسالمت آمیز، دوری از نزاعها، مشارکت در تلاشهای صلح و حمایت از ثبات خلیج (فارس) و خاورمیانه است.

وی افزود: خاورمیانه از اهمیت استراتژیکی برخوردار است و نیمی از ذخایر نفت و گاز دنیا در آن قرار دارد. جامعه جهانی باید اهمیت ثبات در این منطقه را مورد توجه قرار دهد، این منطقه باید عاری از سلاح کشتارجمعی و فارغ از هر درگیری باشد.

امیر قطر تاکید کرد: جهان عرب از مشکلات بیشماری رنج می برد و فلسطین جایگاه ویژه ای برای ما دارد. اسرائیل قدرت خود را در نظامیگری می بیند و به سیاست تجاوزکارانه خود علیه مردم فلسطین و نادیده گرفتن حقوق آنها ادامه می دهد اما واقعیت تاریخ ثابت کرده که جنگ طلبی نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.

وی ادامه داد: از برادران فلسطینی می خواهم که اختلافات خود را رها کنند به آشتی ملی واقعی برسند، زیرا در این شرایط وحدت موضع آنها به نفع آرمان فلسطین است.

امیر قطر تاکید کرد: اوضاع سودان نگران کننده است و همه طرفها در این کشور باید با درایت با موضوع برخورد کنند و همه پرسی سودان درفضایی شفاف برگزار شود و از تلاشهای اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا حمایت می کنیم و از جامعه جهانی می خواهیم که در راستای حل مشکل سودان اقدام کند تا این کشور به نقش منطقه ای خود عمل کند.

وی با اشاره به تحولات عراق گفت: ما از همه تلاشها برای ثبات و بازگشت امنیت به عراق حمایت می کنیم و از گروههای سیاسی این کشورمی خواهیم که در تشکیل دولت سرعت عمل داشته باشند و به اصل مشارکت توجه داشته باشند.

شیخ حمد افزود: فتنه افکنان در کمین لبنان نشسته اند ما ضمن حمایت مجدد از این کشور خواستار اجرای عملی توافق دوحه هستیم و از گروههای لبنانی می خواهیم که با رایزنی سازنده و حفظ منافع ملی توطئه های دشمنان را نقش برآب کنند.

امیر قطر تصریح کرد: وحدت یمن و ثبات آن موضوعی حیاتی است که این امر منافع زیادی برای منطقه دارد. ما خواهان ثبات یمن و سلامت اراضی آن هستیم.