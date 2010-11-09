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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۱۵

در آب سیل شنا نکنید ؛

هشدار وزیر بهداشت مالزی درباره شیوع بیماریهای عفونی

هشدار وزیر بهداشت مالزی درباره شیوع بیماریهای عفونی

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر بهداشت مالزی اعلام کرد که سیل زدگان شمال مالزی برای جلوگیری از شیوع بیماریهای عفونی باید توجه بیشتری در بهداشت فردی و محیط اطراف خود داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، "لیو تیونگ لی" روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با اینکه از شیوع بیماری های عفونی در مناطق سیل زده شمال مالزی گزارشی اعلام نشده است ولی برای جلوگیری از شیوع بیماریهایی چون تب دنگی، وبا و تب کانیکولا (لپتوسپیروز) در میان مردم، رسیدگی و دقت بیشتری لازم است.

وی افزود: چندین تیم پزشکی در سطح وسیعی برای امداد و نجات سیل زدگان مسقر شده اند و این درحالیست که گروه های غیر مستقر با بررسی مناطق خالی شده از سکنه به وضعیت بیماران و انجام امور درمانی لازم برای آنها مشغول هستند.

لیو در ادامه با اعلام وجود آبهای راکد بسیار در منطقه و امکان افزایش بیماری تب دنگی گفت: توجه بیماران به توصیه های مأموران بهداشتی در حفظ سلامت و جلوگیری از شیوع بیماری در میان سیل زدگان بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم مردم از بازی در آب سیل خودداری کنند.

کد مطلب 1188564

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