ضرورت ارائه تفسیر موضوعی/ تفاسیر قرآن هر پنج سال به روز شوند

مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: می توان گفت بحث تفسیر در جامعه کنونی چندان برای عامه مردم کاربرد ندارد، بنابراین این نیاز وجود دارد که موارد تفسیری را جزئی تر و موضوعی تر کنیم.

وی با اشاره به اینکه موضوعی کردن تفاسیر در کاربردی کردن آن نقش دارد گفت: ابتلا و نیازمندی درباره برخی موارد تفسیری در جامعه بیشتر است و نیازمندی به برخی دیگر کمتر، از این رو باید گفت تفسیرهای کنونی دارای حجم سنگینی است و یک دوره تفسیر شامل 20 جلد است، افراد اندکی هستند که فرصت کافی برای مطالعه و رجوع به این تفاسیر دارند.

رئیس سازمان دارالقرآن اضافه کرد: اگر این تفاسیر موضوع بندی شوند، هرکس به فراخور نیاز خود می تواند از تفسیر مورد نظر خود استفاده کند. چراکه افراد برحسب نیازهای خود در مقتضیات مختلف زمان با برخی موضوعات درگیر می شوند.

قره شیخلو با تأکید بر ضرورت موضوعی کردن تفسیر قرآن برای کاربردی تر شدن آن گفت: این شیوه موجب می شود هرکس در هر زمان به موضوع خاصی نیاز پیدا کرد بتواند به تفسیر مورد نظر رجوع کرده، از آن بهره مند شود.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم با اشاره به اینکه تفسیرها بیشتر دارای عمر طولانی هستند گفت: حدود 40 سال از تفسیرالمیزان می گذرد. علما و متخصصان این حوزه باید یک دوره زمانی را مثلا پنج ساله درنظر بگیرند و پس از هر دوره متناسب با نیازها و اقتضائات روز و تغییراتی که در زندگی مردم به وجود می آید تفسیرها را به صورت کاربردی تر ارائه کنند.

قره شیخلو تصریح کرد: تفسیرهای موجود قابل استفاده است اما برخی تفاسیر چون المیزان بسیار تخصصی است و افراد اهل علم و دارای سطح تحصیلات خاص می توانند از آن استفاده کنند. برخی تفسیرها چون تفسیر نمونه با زبان ساده تری بیان شده و برخی دیگر از تفسیرها چون تفسیر نور حجت الاسلام محسن قرائتی حالت کلید واژه دارد. این تفاسیر برای گروه ها و افراد مختلف قابل استفاده هستند.

وی افزود: یکی از راهکارهای فراگیر کردن مراجعه به تفسیر قرآن این است که تفسیرها را برحسب ذائقه و سطح سواد افراد آماده و منتشر کنیم. نوع استفاده افرادی که دارای سطح سواد عادی هستند و افرادی که از سطح تحصیلات عالی برخوردارند از تفاسیر قرآن متفاوت است. می توان با زبان و سطح هرکدام از این اقشار تفسیر ارائه داد. درحال حاضر هرکس به اندازه ظرفیت خود می تواند از تفسیرهای قرآن بهره بگیرد.