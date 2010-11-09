سه هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی فارس ‏تزریق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمد زاده در جریان جلسه با وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم توجه ویژه به امور زیربنایی بخش کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به منظور کم کردن هزینه های تولید تاکید کرد.

وی بروز خشکسالی در سالهای اخیر را مهمترین چالش اقتصاد کشاورزی استان عنوان کرد.

در این جلسه نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان مسائل و مشکلات این بخش پرداختند.

همچنین وزیر جهاد کشاورزی با هدف ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی از جمله تولیدات دامی، گیاهی، صنایع تبدیلی و امور فنی مهندسی آب و خاک، مشکلات مربوط به عشایر و روستائیان با تخصیص اعتبارات مورد نیاز موافقت کرد.

استاندار فارس در حاشیه این جلسه اظهار داشت: در این نشست مقرر شد به منظور جبران خسارات ناشی از خشکسالی در امور زیربنایی دو هزار میلیارد ریال اعتبار از ظرفیت صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی در جهت توسعه طرح های آبیاری تحت فشار، احداث کانالهای آبیاری و انتقال آب در سال 89 به این بخش تزریق شود.

وی افزود: این امر موجب توسعه آبیاری تحت فشار و تجهیز و نوسازی بیش از 100 هکتار از اراضی کشاورزی خواهد شد.

استاندار فارس بیان داشت: پرداخت 700 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت برای توسعه آبیاری تحت فشار، 150 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت برای انتقال آب کشاورزی با لوله و200 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت برای توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی از دیگر اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی استان فارس است.

احمدزاده ادامه داد: به کشاورزان استان توصیه می کنم از این فرصت استثنایی استفاده کرده و نسبت به مکانیزه کردن سیستمهای آبیاری مزارع خود با اعتبارت دولت اقدام کنند.

وی اظهار داشت: بخشی از این اعتبارات به صورت کمکهای بلاعوض دولت است و با توجه به محدودیت زمانی در جذب لازم است با عزم استانی برای بهره مندی از این فرصت تلاش شود.