صادرات چمدانی از آستارا 72 درصد افزایش یافت

سعید حاج فیروز آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه گمرک آستارا برای دومین سال پیاپی در صادرات چمدانی رتبه اول کشور را از آن خود کرده است، افزود: طی هفت ماهه گذشته بیش از 273 هزار مسافر خروجی از مرز آستارا بیش از 20 هزار و 24 تن کالای چمدانی به ارزش حدود 22 میلیون و 300 هزار دلار را با خود به جمهوری آذربایجان حمل کردند که از لحاظ وزن 72 درصد و از نظر ارزش 28 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی خاطر نشان کرد: در مدت مشابه پارسال 11 هزار و 625 تن کالای همراه مسافر به ارزش 17 میلیون و 362 هزار دلار از گمرک آستارا به خارج از کشور صادر شده بود.

مدیرکل گمرک آستارا همچنین مواد غذایی و شوینده، پوشاک، محصولات پلاستیکی، میوه و تره بار و گل و گیاه را مهمترین کالاهای چمدانی یا همراه مسافر اعلام کرد.

در حال حاضر اداره کل گمرک آستارا به عنوان بزرگترین گمرک زمینی شمال کشور علاوه بر ارائه خدمات مختلف گمرکی، در زمینه امور مسافری نیز فعالیت می کند، بیشترین حجم صادرات استان نیز از این گمرک به آذربایجان، روسیه ودیگرکشورها صادر می شود، قدمت ساختمان گمرک آستارابه حدود 100 سال قبل برمی گردد، این ساختمان در دو طبقه با معماری بسیار زیبایی ساخته شده است.