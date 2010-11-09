"آرزوهای بانوی آشپزخانه" به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که از سوی گروهی از استادان رشته آشپزی از سال 1930 در آمریکا هر ساله به چاپ می‌رسد یکی از پر طرفدارترین و پرفروشترین کتابها در زمینه آشپزی است و از اولین چاپ در 80 سال پیش هر سال این نسخه به روز شده و نسخه‌های جدید جایگزین آن می‌شود.

در این کتاب مرجع، از ادویه‌ها و سس های مختلف با نامهای خاص که در کشورهای غربی و آمریکا شناخته شده‌اند استفاده شده است که مترجم سعی کرده است طی تحقیقاتی از منابع مطمئن نسخه‌های اصل این مواد و نوع تهیه آنها را به خوانندگان آموزش دهد.

ابراهیمی در ترجمه کتاب "آرزوهای بانوی آشپزخانه" که از آخرین نسخه چاپ شده آن به زبان انگلیسی انجام گرفته، در 20 فصل، 750 نسخه و حدود 500 عکس برای معرفی و آموزش انواع غذاها، پیش‌غذاها و دسرها استفاده کرده است.

از بخشهای مختلف این کتاب می‌توان به نان، کیک و رویه، پای و تارت، شیرینی، دسر، سوپ و خورشت، غذاهای دریایی و خوراک گوشتی اشاره کرد.

کتاب "آرزوهای بانوی آشپزخانه" با شمارگان 3000 نسخه در 360 صفحه رنگی و به قیمت 23000 تومان منتشر شده است.

