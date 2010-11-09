مرکز نور شانزدهمین حضورش را در نمایشگاه الکامپ تجربه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر ارتباطات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مرکز نور در شانزدهمین دوره رقابت شرکتها و سازمانهای الکترونیکی و فنآوری اطلاعات به منظور عرضه آخرین دستاوردهای خود در نمایشگاه بینالمللی الکامپ که تا روز پنجشنبه دایر میباشد، حضور یافته است.
غلامرضا رحمانی افزود: در این نمایشگاه حدود 450 شرکت در حوزههای متفاوت فنآوری اطلاعات در مساحتی بالغ بر حداقل 21 هزار متر مربع حضور دارند.
وی ادامه داد: اختصاص سالن 40 نمایشگاه به خدمات الکترونیک ارگانهای دولتی در کنار سایر ارگانهای خصوصی مزیتی برای این الکامپ به ارمغان آورده که دو طرف به امید تعاملی بهتر میان بخش خصوصی و دولتی هستند تا به واسطه آن معضلات این حوزه را رفع کنند.
رحمانی بیان داشت: حضور 10 تا 15 نماینده از برندهای شرکتهای معتبر خارجی، حدود 100 نفر از فعالان IT کشورهای دیگر در نمایشگاه از دیگر مزیتهای اصلی این دوره به نسبت گذشته اعلام شده است.
مدیر بخش ارتباطات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی یادآور شد: وجود فضای 300 متر مربعی برای بازیهای رایانهای میتواند به خودی خود شور و هیجان را به میان استقبال کنندگان آورد و موجب جنب و جوش بیشتر شود.
رحمانی با بیان اینکه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در سالن "38 آ " میزبان علاقهمندان صنعت آی تی در زمینه علوم اسلامی و انسانی می باشد، تصریح کرد: برپایی کارگاههای آموزشی نرم افزارهای اسلامی و پایگاههای اینترنتی مرکز نور توسط مهندسین و کارشناسان مرکز از جمله فعالیتهای جانبی این نمایشگاه بین المللی است.
مدیر بخش ارتباطات و تبلیغات مرکز نور با بیان اینکه بازدید عمومی این نمایشگاه از روز گذشته آغاز شده است، اظهار داشت: الکامپ شانزدهم از ساعت 9 تا 16میزبان علاقهمندان است.
برپایی 30 کارگاه آموزشی در نمایشگاه الکامپ
مدیر بخش تحقیق و توسعه در برنامه نویسی معاونت فنی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نیز گفت: در نمایشگاه بین المللی الکامپ شانزدهم بیش از 30 کارگاه آموزشی تخصصی ویژه تولیدات نرم افزاری مرکز نور بر گزار خواهیم کرد.
مهندس مجتبی جعفری نمایشگاه الکامپ را بهترین فرصت برای معرفی و آشنایی هر چه بیشتر کاربران و علاقه مندان به نرم افزارهای علوم انسانی و اسلامی دانست.
وی با اشاره به برپایی کارگاههای آموزشی کارشناسان فنی و محتوایی محصولات نور افزود: با همکاری بخش ارتباطات، نمایشگاههای داخلی با معاونت فنی این فرصت فراهم شد تا با حضور مهندسین و کارشناسان فنی و پژوهشی مرکز تحقیقات کارگاههای آموزشی و تخصصی ویژه علاقهمندان طی این مدت برگزار شود.
مدیر بخش تحقیق و توسعه در برنامه نویسی معاونت فنی اظهار داشت: متن کاوی و پردازش زبان طبیعی، مدیریت محتوا در وب و تحقیق و توسعه در برنامه نویسی مهمترین سرفصلهای کارگاههای آموزشی و تخصصی غرفه نور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ است.
جعفری ادامه داد: شناسایی ماشینی روایات مشابه، صرف ماشینی زبان عربی، اعراب گذاری خودکار متون عربی، دسته بندی خودکار متون، شناسایی ماشینی آیات قرآن در متون از سوی مهندسین در کارگاه آموزشی متن کاوی و پردازش زبان طبیعی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وی با اشاره به کارگاه مدیریت محتوا در وب در نمایشگاه الکامپ گفت: در این کارگاه تخصصی موضوعاتی از جمله کتابخانه دیجیتال، سیستم مدیریت محتوای نور، سیستم مدیریت اطلاعات متخصصین و شبکههای اجتماعی مورد آموزش قرار خواهند گرفت.
جعفری تصریح کرد: طراحی فونتهای فارسی، ابزار فرم ساز تحت ویندوز و انواع مبدلهای دیتا از جمله سرفصلهای آموزشی مربوط به کارگاه تحقیق و توسعه در برنامه نویسی غرفه نور در نمایشگاه شانزدهم است.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با افتتاح شانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و دولت الکترونیک(الکامپ) مرکز تحقیقات کامپیوتری حوزه علمیه قم شانزدهمین حضور خود را در این نمایشگاه تجربه میکند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر ارتباطات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مرکز نور در شانزدهمین دوره رقابت شرکتها و سازمانهای الکترونیکی و فنآوری اطلاعات به منظور عرضه آخرین دستاوردهای خود در نمایشگاه بینالمللی الکامپ که تا روز پنجشنبه دایر میباشد، حضور یافته است.
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