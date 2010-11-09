مرکز نور شانزدهمین حضورش را در نمایشگاه الکامپ تجربه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر ارتباطات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مرکز نور در شانزدهمین دوره رقابت شرکت‌ها و سازمان‌های الکترونیکی و فن‌آوری اطلاعات به منظور عرضه آخرین دستاوردهای خود در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ که تا روز پنجشنبه دایر می⁯باشد، حضور یافته است.



غلامرضا رحمانی افزود: در این نمایشگاه حدود 450 شرکت در حوزه‌های متفاوت فن‌آوری اطلاعات در مساحتی بالغ بر حداقل 21 هزار متر مربع حضور دارند.



وی ادامه داد: اختصاص سالن 40 نمایشگاه به خدمات الکترونیک ارگان‌های دولتی در کنار سایر ارگان‌های خصوصی مزیتی برای این الکامپ به ارمغان آورده که دو طرف به امید تعاملی بهتر میان بخش خصوصی و دولتی هستند تا به واسطه آن معضلات این حوزه را رفع کنند.



رحمانی بیان داشت: حضور 10 تا 15 نماینده از برندهای شرکت‌های معتبر خارجی، حدود 100 نفر از فعالان IT کشورهای دیگر در نمایشگاه از دیگر مزیت‌های اصلی این دوره به نسبت گذشته اعلام شده است.



مدیر بخش ارتباطات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی یادآور شد: وجود فضای 300 متر مربعی برای بازی‌های رایانه⁯ای می⁯تواند به خودی خود شور و هیجان را به میان استقبال کنندگان آورد و موجب جنب و جوش بیشتر شود.



رحمانی با بیان اینکه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در سالن "38 آ " میزبان علاقه⁯مندان صنعت آی تی در زمینه علوم اسلامی و انسانی می باشد، تصریح کرد: برپایی کارگاه⁯های آموزشی نرم افزارهای اسلامی و پایگاه⁯های اینترنتی مرکز نور توسط مهندسین و کارشناسان مرکز از جمله فعالیت⁯های جانبی این نمایشگاه بین المللی است.



مدیر بخش ارتباطات و تبلیغات مرکز نور با بیان اینکه بازدید عمومی این نمایشگاه از روز گذشته آغاز شده است، اظهار داشت: الکامپ شانزدهم از ساعت 9 تا 16میزبان علاقه⁯مندان است.



برپایی 30 کارگاه آموزشی در نمایشگاه الکامپ



مدیر بخش تحقیق و توسعه در برنامه نویسی معاونت فنی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نیز گفت: در نمایشگاه بین المللی الکامپ شانزدهم بیش از 30 کارگاه آموزشی تخصصی ویژه تولیدات نرم افزاری مرکز نور بر گزار خواهیم کرد.



مهندس مجتبی جعفری نمایشگاه الکامپ را بهترین فرصت برای معرفی و آشنایی هر چه بیشتر کاربران و علاقه مندان به نرم افزارهای علوم انسانی و اسلامی دانست.



وی با اشاره به برپایی کارگاه⁯های آموزشی کارشناسان فنی و محتوایی محصولات نور افزود: با همکاری بخش ارتباطات، نمایشگاه⁯های داخلی با معاونت فنی این فرصت فراهم شد تا با حضور مهندسین و کارشناسان فنی و پژوهشی مرکز تحقیقات کارگاه⁯های آموزشی و تخصصی ویژه علاقه⁯مندان طی این مدت برگزار شود.



مدیر بخش تحقیق و توسعه در برنامه نویسی معاونت فنی اظهار داشت: متن کاوی و پردازش زبان طبیعی، مدیریت محتوا در وب و تحقیق و توسعه در برنامه نویسی مهم⁯ترین سرفصل⁯های کارگاه⁯های آموزشی و تخصصی غرفه نور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ است.



جعفری ادامه داد: شناسایی ماشینی روایات مشابه، صرف ماشینی زبان عربی، اعراب گذاری خودکار متون عربی، دسته بندی خودکار متون، شناسایی ماشینی آیات قرآن در متون از سوی مهندسین در کارگاه آموزشی متن کاوی و پردازش زبان طبیعی مورد بحث و بررسی قرار می⁯گیرد.



وی با اشاره به کارگاه مدیریت محتوا در وب در نمایشگاه الکامپ گفت: در این کارگاه تخصصی موضوعاتی از جمله کتابخانه دیجیتال، سیستم مدیریت محتوای نور، سیستم مدیریت اطلاعات متخصصین و شبکه⁯های اجتماعی مورد آموزش قرار خواهند گرفت.



جعفری تصریح کرد: طراحی فونت⁯های فارسی، ابزار فرم ساز تحت ویندوز و انواع مبدل⁯های دیتا از جمله سرفصل⁯های آموزشی مربوط به کارگاه تحقیق و توسعه در برنامه نویسی غرفه نور در نمایشگاه شانزدهم است.