اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسابقات فکری قهرمانی شطرنج خراسان جنوبی ویژه بانوان در 5 دور به روش سوئیسی در بیرجند برگزار می‌ شود.

این مسابقات در رده‌های سنی زیر هشت سال، زیر 12 سال، زیر 16 سال، زیر 20 سال و بالای 20 سال آزاد جمعه 21 آبان‌ ماه از ساعت 8:30 تا 20 در مجموعه ورزشی ولایت، تالار شطرنج برگزار می‌ شود.

برگزاری مسابقات فوتبال در بشرویه

به مناسبت هفته تربیت‌ بدنی یک سری مسابقات فوتبال در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در زمین چمن مصنوعی استادیوم تختی بشرویه برگزار شد.

در پایان مسابقات و در رده سنی نونهالان تیم شهید منتظری رتبه نخست و تیم‌های شکرزاده و 17شهریور مقام‌ های دوم و سوم را کسب کردند.

در رده سنی نوجوانان نیز تیم فوتبال فاضل رتبه نخست را کسب کرد و تیم‌های محمدی و آزادگان دوم و سوم شدند.

همچنین در رده سنی جوانان تیم امام رضا (ع) قهرمان شد و تیم‌های فروزانفر و امام سجاد مقام‌ های دوم و سوم را از آن خود کردند.

برگزاری دیدار دوستانه فوتبال تیم‌های نونهالان فردوس و بشرویه

دیدار دوستانه فوتبال تیم‌های نونهالان شهرداری بشرویه و عقاب فردوس با برتری تیم میزبان به پایان رسید.

این مسابقه در زمین چمن شماره دو شهید درخشان فردوس برگزار شد که در نهایت تیم نونهالان عقاب با چهار گل از سد تیم میهمان گذشت.

جمعه 21 آبان ‌ماه ساعت 15 دیدار برگشت در زمین چمن مصنوعی استادیوم تختی بشرویه برگزار می ‌شود.

برگزاری پنجمین روز مسابقات فوتسال لیگ دسته سه بانوان

پنجمین و آخرین روز مسابقات فوتسال لیگ دسته سه بانوان در سالن عفاف برگزار شد.

در این روز هیات فوتبال تربت جام 4 بر 3 تیوان شاهرود را از پیش رو برداشت، صنایع غذایی پالود نیشابور 0 بر 3 مغلوب هیات فوتبال فردوس شد و جنوب شرق تهران 4 بر 1 از سد تیم کوروش بیرجند گذشت.

در پایان تیم های جنوب شرق و تربت جام به لیگ دسته سه صعود کردند.