آموزش خصوصی سازی برای شهرداران زمینه ساز توسعه شهری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کیومرث محمودی ظهر روز سه شنبه دوره آموزش ملی خصوصی سازی در شهرداریها با اشاره به برگزاری این دوره آموزشی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اولین دوره آموزشی ویژه شهرداریها در حال برگزاری است از اینرو انتظار میرود مدعوین شرکتکننده در این دوره اموزشی با نهایت استفاده و بار علمی این دوره آموزشی را ترک کنند.
یک استاد دانشگاه نیز گفت: بهبود کیفیت خدمات رسانی ، توسعه متوازن شهری و ارزانتر شدن خدمات رفاهی از جمله مهمترین دستاودرهای خصوصی سازی در شهرداریها است.
دکتر سام سروش افزود: شهرداریها باید توجه به اصول نظام اقتصادی و نیز برنامه ریزی مدون در ساختار نیروی انسانی در جهت توسعه خدمات شهری و به ویژه درآمد زایی برای کشور بکوشند.
وی ، اصل 44 قانون اساسی را راهکاری ارزشمند برای توسعه کشور دانست و اضافه کرد: این اصل بازویی توانمند در جهت رشد و شکوفایی نظام اقتصادی کشور است که شهرداریها با بهره گیری از آن می توانند در ساختن ایرانی آباد و خودکفا سهیم باشند.
سروش با اشاره به اینکه آزادسازی اقتصادی اجزا مختلفی چون آزادسازی قیمتها، آزادسازی مالی، آزادسازی تجاری، آزادسازی ارز و همچنین آزادسازی سرمایهگذاری دارد، افزود: آزادسازی یکی از اقدامات مهم برای اجرای سیاستهای تعدیل و تثبیت اقتصادی است و در یک تقسیمبندی، سیاستهای تعدیل اقتصادی شامل چهار بخش تثبیت، آزادسازی، مقرراتزدایی و همچنین خصوصیسازی است.
وی با اشاره به تجارب جهانی از روند خصوصیسازی افزود: تجارب جهانی، ارتباط مستقیم و معنیداری میان آزادی اقتصادی و تولید ناخالص سرانه بالاتر را نشان میدهد، از اینرو تجارب سایر کشورها نشان داده که آزادسازی، پیش نیاز خصوصیسازی است و یا حداقل برای نیل به نتیجه مطلوب، خصوصیسازی باید با سرعتی کمتر از آزادسازی انجام شود.
سروش با بیان اینکه برخی فعالیتهای صورت گرفته در جامعه آلاینده زیادی دارند گفت: شکلگیری این فعالیتها در جامعه موجبات ورود دولت را به این بخش فراهم میسازد از اینرو کمکم با ورود بیش از اندازه دولت، بخش خصوصی توان خود را از دست میدهد.
این کارشناس ارشد اقتصادی در پایان با اشاره به اولین کشوری که به بحث خصوصیسازی ورود پیدا کرد گفت: موج خصوصیسازی در دهه 70 از کشور انگلستان پا به عرصه حیات گذاشت از اینرو کشورهای دنیا با الگو گرفتن از تجربه موفق این کشور میتوانند روند خصوصیسازی را به خوبی اجرا کنند.
دوره ملی آموزش خصوصی سازی شهرداریها با حضور معاونان اداری و مالی شهرداریهای بالای 100 هزار نفر جمعیت کشور در هتل امیر کبیر اراک تا فردا ادامه دارد.
این دوره آموزشی دو روزه به منظور آشنایی با اصول خصوصی سازی و اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی در شهرداریها به همت دفتر امور شهری استانداری مرکزی و پژوهشکده شهری و روستایی برگزار شده است.
این دوره آموزشی دو روزه به منظور آشنایی با اصول خصوصی سازی و اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی در شهرداریها به همت دفتر امور شهری استانداری مرکزی و پژوهشکده شهری و روستایی برگزار شده است.
بازدید از شرکت تولیدی هپکو و لجور از دیگر برنامه های جنبی این دوره آموزشی است.
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