حجت الاسلام دکتر سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: بخشی از ظرفیت پذیرش در مقطع دکتری رشته تربیت مربی معارف اسلامی به مربیان معارف اسلامی اختصاص پیدا می کند تا به صورت بورسیه در این مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند.

بر اساس اعلام یک مسئول در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فقط 10 درصد اعضای هیئت علمی معارف اسلامی دانشگاهها دارای مدرک دکتری هستند.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر از تسهیل ادامه تحصیل مربیان در مقطع دکتری خبر داد و گفت: برای ادامه تحصیل مربیان گروه معارف اسلامی در قالب بورسیه آمادگی داریم.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارجی وزارت علوم افزود: 800 عضو هیئت علمی معارف اسلامی داریم که تنها 10 درصد آنها دارای مدرک دکتری هستند. وقتی دانشجو مشاهده می کند اساتید رشته های تخصصی اش دارای مدرک دکتری هستند اما مدرس معارفش دکتر نیست شاید از نظر روحی یک مقدار بر رویش تاثیرگذار باشد.

مسلمی نائینی از حذف برخی شرایطی خبر داد که به مانعی در برابر ادامه تحصیل مربیان تبدیل شده بود و گفت: یکی از این شرایط این بود که مربیان باید 60 درصد ارتقاء را کسب می کردند تا بتوانند ادامه تحصیل دهند. واقعا امکان کسب این 60 درصد به راحتی برایشان میسر نبود. این شرط حذف شد تا مربیان بتوانند از فرصت ادامه تحصیل در قالب بورسیه استفاده کنند.

وی با بیان اینکه "دیگر انتظار داریم مربیانی که در خود قابلیت ادامه تحصیل را می بینند حتما از فرصت استفاده کنند" به مهر گفت: علاوه بر مربیان رسمی آزمایشی برای مربیان پیمانی نیز این تسهیلات را ایجاد کردیم که بتوانند ادامه تحصیل دهند. وزارت علوم در این زمینه فقط حمایت مالی می کند ولی اخذ پذیرش در یک دانشگاه توسط خود فرد صورت می گیرد. اصولا دانشگاهها با مصاحبه علمی که انجام می دهند می توانند آنها را بپذیرند.