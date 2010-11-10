استان تهران در ثبت قراردادهای معاملات مسکن کشور رتبه نخست را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور روز گذشته (سه شنبه) 870 هزار و 793 مبایعه نامه، 432 هزار و 623 اجاره نامه و یک هزار و 123 اجاره نامه به شرط تملیک ثبت شد.

همچنین در این روز قرار داد 26 هزار و 330 پیش فروش، یازده هزار و 970 هبه و 6 هزار و 300 سرقفلی در دفاتر مشاوران املاک امضا شد.

براساس این گزارش استان تهران با تعداد 470 هزار و 546 قرارداد ثبت شده رتبه نخست تعداد قرار دادها را در کشور به خود اختصاص داد که در روز مورد بررسی قرارداد 306 هزار و 459 مبایعه نامه، 151 هزار و 129 اجاره نامه، 103 اجاره به شرط تملیک، 9 هزار و 749 پیش فروش، یک هزار و 267 هبه و یک هزار و 839 سرقفلی ثبت شد.

در این میان شهر تهران با سرانه ثبت قرار داد 34.75 درصد بیشترین ثبت قراردادها را در استان تهران به خود اختصاص داد که از این میزان 205 هزار و 732 مبایعه نامه، 47 هزار و 642 اجاره نامه، 33 اجاره به شرط تملیک، یک هزار و 451 سرقفلی، 4 هزار و 948 پیش فروش و997 هبه به ثبت رسید.

گفتنی است که سرانه ثبت قرارداد استان تهران نسبت به دیگر شهر ها 24 درصد است.