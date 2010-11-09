استمرار نداشتن تامین کالاها به صادرات کشور صدمه می زند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، بابک افقهی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه تجارت خارجی استان مرکزی با تاکید بر اینکه کالاهای تولید شده بایستی قابل رقابت باشد افزود: تولید کننده کالا با شرکتهای صادراتی قرارداد می بندد ولی علیرغم قرارداد؛ قیمت، تعداد و کیفیت بطور منظم رعایت نمی شود.

وی با اشاره به اینکه صادر کنندگان در ابتدا بایستی بازارهای هدف را شناسایی و فرهنگ مصرفی مردم را بدانند، افزود: اگر می خواهیم تجارت موفقی داشته باشیم بایستی کالایی را تولید و در بازارهای جهانی عرضه کنیم که مشتری به آن نیاز داشته و مطابق با سلیقه آن باشد.

افقهی با اشاره به اینکه در حال حاضر بهترین و بیشترین مصرف کننده و خریدار کالاهای ایرانی می توانند کشورهای همسایه ایران( کویت، قطر، عراق و پاکستان) هستند گفت: این اشتباه در نوع نگاه، یک اشتباه استراتژیک کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه در هفت ماهه اول سال جاری رشد 31 درصدی صادرات غیر نفتی در کشور را شاهد بودیم، افزود: علیرغم همه محدودیتها و قطعنامه هاییکه بر علیه کشور ایران صادرشده بود در حوزه تجارت خارجی موفق عمل کرده ایم به نحوی که این میزان در صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز 75درصد رشد داشته است.

معاون وزیر بازرگانی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به حمایتهای دولت از صادرات و ارائه مشوقهای صادراتی اظهارداشت: به منظور تسهیل صادرات 50 درصد هزینه حمل و نقل دریایی در بازارهای هدف را دولت تقبل کرده است.

وی حمل و نقل اقلام حجاج ایرانی را از طریق بنادر دریایی یک حرکت موفقیت آمیز دولت دانست و اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 90درصد اقلام حجاج ایرانی از محل تخصیص یارانه ها از طریق کانتینرهای یخچال دار به بنادر کشور عربستان حمل می شود.

وی ادامه داد: در تلاشیم که بنادر شمال را نیز به کانتینرهای یخچال دار مجهز، تا کالاهای عمومی از طریق دریا حمل شوند.

در این جلسه در خصوص موانع صادرات استان و برنامه های پیشرو در حوزه صادرات استان بحث و تبادل نظر شد.