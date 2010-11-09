مذاکره با1+5 قطعا شامل تبادل سوخت نیست/ بیانیه تهران تغییرناپذیر است

رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات غربی ها مبنی بر لزوم به روز رسانی بسته پیشنهادی ایران برای آغاز مذاکرات با 1+5 تصریح کرد: موضوع به روز رسانی بسته پیشنهادی مقداری مبهم است، اگر 1+5 خواهان مذاکره جدی است باید برای دستور کار مذاکرات توافق طرف ایرانی را اخذ کند.

وی یادآور شد: ما بحث ها را قبلا اعلام کرده ایم که چه موضوعاتی می تواند به عنوان دستور کار مذاکرات بحث شود.

به روز رسانی بسته پیشنهادی بحث انحرافی است

سخنگوی وزارت خارجه موضوع به روز رسانی بسته پیشنهادی را بحث انحرافی دانست و گفت: این بحث های انحرافی و غیر رسمی که از طرف برخی مطرح می شود ما را به مذاکرات واقعی نزدیک نمی کند.

مهمانپرست خاطرنشان کرد: ما بر سر زمان و مکان انجام مذاکره مشکل جدی نداریم و به راحتی می توانیم در این موضوعات به تفاهم برسیم و آمادگی خود را نیز اعلام کرده ایم اما بحث اصلی این است که وقتی بر سر میز مذاکره نشستیم درباره چه موضوعاتی باید گفتگو کنیم.

وی اضافه کرد: دستور کار مذاکرات باید مورد توافق قرار گیرد و فکر می کنیم پیشنهاد ما که بسته پیشنهادی ایران است می تواند مبنای خوبی برای مذاکرات باشد اما اگر طرف مقابل پیشنهادات جدیدی دارد زودتر با طرف ایرانی مطرح و مذاکره کند تا طرفین به چارچوب مشترکی برسند.

تا درباره دستور کارتوافق نشود، مذاکره منتفی است

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد تا درباره دستور کار گفتگوها توافقی صورت نگیرد مذاکره ای در کار نخواهد بود.

مهمانپرست در پاسخ به این سئوال که سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده احتمالا درباره تبادل سوخت در مذاکرات 1+5 با ایران گفتگو صورت می گیرد تصریح کرد: به هیچ وجه جلسه ما و گروه 1+5 که با حضور دیگران یا بدون حضور آنها انجام می شود، شامل بحث تبادل سوخت نمی شود.

وی اضافه کرد: تبادل سوخت رسما در چارچوب فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی تعریف می شود و ما به عنوان یک عضو فعال جزء حقوق طبیعی مان است که اگر احتیاج به سوخت داشتیم موضوع را به مدیر کل آژانس اطلاع داده تا به اعضا منعکس شود و هر عضوی که برای تامین سوخت اعلام آمادگی کرد مذاکرات آغاز می شود این مراحل طی شده و ما آمادگی خود را برای تبادل سوخت اعلام کرده ایم و مدیرکل آژانس نیز این موضوع را به اعضا منعکس کرده که در نتیجه فرانسه، روسیه و آمریکا در این زمینه اعلام آمادگی کردند.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: ما مبنا را برای تبادل سوخت اعلام کرده ایم مبنا اعلامیه تهران است که در آن ذکر شده چه مقدار اورانیوم 3.5 درصد در ترکیه به امانت گذاشته می شود و چه مقدار اورانیوم 20 درصد طی چه دوره زمانی به ایران تحویل می شود، بنابراین آن چارچوب کاملا مشخص است و به هیچ وجه قابل تغییر نیست و به هیچ وجه نیز موضوع کار ما با 1+5 نیست.