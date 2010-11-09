به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس روز دوشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم ماده 59 که براساس آن علاوه بر موارد مربوط به ممنوعیت قانون خدمات کشوری، هرگونه احداث، خرید و اجاره ساختمان های جدیداداری توسط دستگاه های اجرایی را ممنوع می کرد رای ندادند.

براساس این ماده ، علاوه بر موارد ممنوعیت موضوع ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی و دارندگان ردیف به‌استثناء موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری ، تجمیع ساختمانهای اداری موجود بدون بار مالی جدید ، تمرکززدایی بدون بار مالی جدید ، تبدیل به احسن بدون بار مالی جدید و نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی ممنوع می شد .

در این ماده همچنین توسعه و نوسازی فضاهای فیزیکی صرفاًً در همان محل (اراضی محل استقرار ساختمان) در سقف بودجه مصوب و بدون خرید اراضی جدید و با تایید معاونت و بدون تحمیل کسری اعتبار مجاز می شد.



پس از استماع سخنان موافق و مخالف نمایندگان با 100 رای موافق، 56 رای مخالف و 10 رای ممتنع پیشنهاد حذف این ماده را به تصویب رساندند.

