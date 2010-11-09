مقابله با جنگ نرم اولویت جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار یدالله جوانی بعد از ظهر سه شنبه در همایش هادیان و فرهیختگان سیاسی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: هادیان سیاسی که در خط مقدم نظام ولایی هستند، در مقابله با جنگ نرم لحظه ای نباید آرام و قرار داشته باشند و با حفظ هوشیاری به وظایف خود عمل کنند چراکه در غیر این صورت آسیب های آن جبران ناپذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: هادیان و فرهیختگان سیاسی باید با آگاهی از مسایل روز ، موضوعات را تحلیل و مخاطبان را هدایت و توجیه کنند.

سردار جوانی، فلسفه شکل گیری هادیان و فرهیختگان سیاسی در سپاه را هدایت و توجیه هرچه بهتر و مناسب نیروها نسبت به مسایل مختلف روز عنوان کرد و افزود: تلاش می شود نیروها با انگیزه و آمادگی بهتری در صحنه های مختلف، به ویژه عرصه دفاع از انقلاب اسلامی حاضر شوند.

مسئول اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، با تاکید براینکه تسخیر لانه جاسوسی، اقدامی متهورانه برعلیه نظام سلطه بود گفت: در حقیقت انقلاب دوم که موجب آگاهی و بیداری ملت های تحت ظلم و ستم جهان شد موجی از دغدغه و نگرانی در سران آمریکا ایجاد کرد که پس از گذشت 31 سال هنوز هم ادامه دارد.



سردار جوانی با بیان اینکه پس از انقلاب دوم یک حرکت مردمی بر علیه نظام سلطه شکل گرفت افزود: امروز مردم جهان که خواهان آزادی زیر یوغ مستکبران عالم هستند ، علیه نظام سلطه به میدان مبارزه آمده اند و این سران آمریکا را به شدت نگران کرده است.

مسئول اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، از آمریکا به عنوان نماد سلطه در جهان یاد کرد و گفت: امروز دوران امپراطوری آمریکا به سر رسیده است ولی تلاش دارد به هر نحو ممکن قدرت پوشالی خود را حفظ کند و این درحالی است که قدرت جمهوری اسلامی ایران به دلیل قرار داشتن در جبهه حق روز به روز بیشتر می شود و هدفی جز به زیر کشیدن نظام سلطه ندارد.

سردار جوانی با اشاره به اینکه امروز ملت ایران در جایگاه ارزشمندی قرار دارد و این مستکبران را سخت نگران و عصبانی کرده است، افزود: نظام سلطه به سرکردگی آمریکا، نظام اسلامی را مانعی برای رسیدن به منافع نامشروع خود در اقصی نقاط جهان می بینند و تلاش می کنند با استفاده از انواع دسیسه و توطئه ها، این نظام اسلامی را از سر راه خود بردارند.

وی، بابیان اینکه آمریکایی ها برای برخورد و مقابله با نظام اسلامی ، یک سری اهداف را نشانه گذاری کرده اند افزود: مهمترین هدف آنها در وحله نخست ، ساقط کردن جمهوری اسلامی به هر طریق ممکن است و چون در این کار موفق نمی شوند، می خواهند با اعمال فشارهای مختلف از جمله ' گفت و گو و مذاکره خصمانه، تهدید نظامی، اعمال تحریم، جنگ نرم و ایجاد اخلال، ناامنی و بی ثباتی، ایران را مجبور به تغییر رفتار در مقابله با نظام سلطه کنند.

سردار جوانی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، محور مبارزه با نظام سلطه در سطح جهان است افزود: اقتدار و توانمندی جمهوری اسلامی ایران به عنوان جبهه حق، روز به روز بیشتر می شود.