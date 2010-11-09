شناسایی 3 هزار نقطه در معرض بلایای طبیعی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، محبوب زارع بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه سلماس افزود: امیدواریم با تخصیص بموقع اعتبارات ایمن سازی طی برنامه توسعه پنجم، طرحهای پیشگیری و حفاظتی از این مناطق را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال 88 تا کنون 644 پروژه از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه استان اجرایی شده اند، بیان داشت: بالغ بر 90 درصد طرحهای پیشگیری با صرف اعتباری بالغ بر 600 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده اند.

مدیرکل ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری آذربایجان غربی شبکه آب روستایی، احداث دیوار ساحلی، تکمیل و تجهیز ساختمان های آتش نشانی، مرمت و لایروبی قنات ها و احداث سالن های چند منظوره را اهم طرحهای اجرا شده عنوان کرد.

به گفته زارع در شهرستان سلماس نیز 44 پروژه از محل حوادث غیرمترقبه در حال اجرا بوده که هم اکنون پیشرفت فیزیکی آنها 80 درصد است.