احیای دوباره رباعی برخواسته از استان فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، کافی در حاشیه دومین روز از برگزاری نمایشگاه کتاب استان فارس در سرای اهل قلم، گفت: رباعی بعد از دهه 60 به افول رفت که بعد از پایان جنگ به فراموشی سپرده شد و احیای دوباره اش بعد از دهه 80 در فارس اتفاق افتاد که دو چهره میلاد عرفان پور و هادی فردوسی از شاعران فارسی بودند که در این زمینه فعالیت داشته اند.

کافی افزود: امروز در کشور به صورت پایدار در ادبیات داستانی جنگ، اکبر صحرایی داستان نویس فارسی رویکردی به صورت پایدار داشته با این وی‍‍‍ژگی که دیرتر از دیگران به این حوزه پرداخته و از نفرات سوم کشوری در این زمینه محسوب می شود که کنگره سرداران شهید شتابی برای خلق آفرینشها در حوزه شعر و داستان پایداری است.

فروش 220 میلیون تومان بن کتاب تا روز سوم برپایی نمایشگاه کتاب

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: بیش از 220 میلیون تومان بن کتاب تا روز سوم برپایی نمایشگاه کتاب فارس به فروش رسیده است.

احمد رضا نداف توضیح داد: بیش از 130 هزار نفر در دو روز نخست برپایی نمایشگاه از آن بازدید کرده اند و تاکنون بیش از 220 ملیون تومان بن کتاب نیز به فروش رسیده است.

وی حداکثر میزان فروش بن الکترونیکی کتاب برای عموم را 20 هزار تومان و برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکترا و حوزه های علمیه را 50 هزار تومان ذکر و شرایط استفاده از تسهیلات 50 هزار تومانی را ارائه کارت دانشجویی افراد به مراکز خرید بن الکترونیکی اعلام کرد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزاری برنامه های جنبی نمایشگاه در کنار غرفه های فروش کتاب را برنامه ای مفید دانست و گفت: نمایشگاه کتاب فارس تا روز شنبه 22 آبان ماه پذیرای علاقه مندان است و پس از آن به هیچ نحو تمدید نخواهد شد.