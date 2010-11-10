عوامل اصلی تخلفات کنکور دستیاری 10 سال از شرکت در کنکور محروم شدند

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع پرونده هایی که درباره تخلفات آزمون دستیاری سال 88 بررسی شده اند 17 مورد به طور مستقیم با این آزمون مرتبط بودند و پس از تشکیل هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در وزارت بهداشت و صدور رای، این آرا برای تجدید نظر به هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمونها مستقر در وزارت علوم رفته است.

رسیدگی به 17 پرونده درباره تخلفات آزمون دستیاری سال 88

وی اضافه کرد: این آراء در آنجا نیز سریعاً رسیدگی شده و تاکنون در 11 پرونده عیناً آرای هیئت بدوی وزارت بهداشت تایید شده و هنوز سه پرونده در هیئت تجدیدنظر و در آستانه رسیدگی قرار دارد که در آینده نزدیک آرای آنها مشخص می شود.

محققی یادآور شد: اگر به قانون رسیدگی به تخلفات آزمونها مراجعه کنیم می بینیم که برای هیئت های بدوی اختیارات محدودی درنظر گرفته شده است که احکامی که صادر می شود از تذکر کتبی با درج در پرونده تا ابطال نتیجه آزمون در همان دوره و محرومیت از یک تا 10 سال متفاوت است.

عوامل اصلی تخلف آزمون دستیاری 10 سال از آزمون محروم شدند

وی تاکید کرد: اگر ابعاد تخلف وسیع تر باشد وزارتخانه متبوع باید از طریق دایره حقوقی به مراجع قانونی و قوه قضائیه طرح موضوع کند که در این مجموعه در محدود اختیارات هیئت عوامل اصلی تخلف در آزمون 10 سال از آزمون محروم شده است و موردی هم داشتیم که درج در پرونده شده است.

ابعاد تخلف در بین داوطلبان گسترده نبوده است

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری وزارت بهداشت به مهر گفت: در حد اختیارات قانونی رسیدگی کامل انجام شده است اما از نظر اذهان عمومی این موضوع مطرح است که آیا افراد دیگری هم هستند که تخلفی انجام داده اند یا خیر. در این زمینه بررسی های مختلف نشان داده که ابعاد تخلف در بین داوطلبان گسترده نبوده است دلیل آن هم روشن است چرا که همانطور که بارها گفته شده جامعه پزشکی، دانشگاهی و تحصیل کرده نوعاً افراد درستکار و امانتداری هستند و کمتر دچار لغزش های بزرگ مانند تخلف در امتحان می شوند و انتظار هم همین بوده است. اما افرادی هم بوده اند که متاسفانه دچار این لغزش بزرگ شده اند که با آنها برخورد شده است.

از هر نوع اطلاعات مراجع قضایی، مراجع مردمی و داوطلبان استقبال کرده ایم

وی گفت: ما اگر با شواهدی که بر اساس موازین و مقررات اخلاقی، قانونی، حرفه ای به آنها دسترسی پیدا کنیم با سیستم هیئت های بدوی و تجدید نظر با آن برخورد سریع، قاطع و بدون تاخیر خواهیم داشت. اما بدون شاهد و دلیل امکان ورود به موضوع را نداریم در مقابل از هر نوع اطلاعاتی که از مراجع قضایی، مراجع مردمی، داوطلبان، سیستم حراست وزارت بهداشت بدست آمده است استقبال کرده ایم و امیدواریم این مطلب که بعد اصلی آن بعد اخلاقی است، دیگر تکرار نشود.

حفاظت بیشتر در سیستمهای برگزاری آزمون

محققی یادآور شد: در عین حال بنا بر تکالیف قانونی و اخلاقی که داشته ایم سیستم های برگزاری آزمون را تقویت کردیم و از تجربه وزارت علوم و سازمان سنجش استفاده کردیم تا با روندی منطقی تر، حفاظت بیشتری متناسب با شئون اساتید و داوطلبان برقرار کنیم.

به گزارش مهر، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد آزمون فردای آن روز از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل لو رفتن سئوالات ابطال شد و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد در نهایت 2 هزار و 400 نفر در این آزمون پذیرفته شدند.