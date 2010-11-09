همشهری پایداری به شماره شصت و دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌نامه "آرایش رسانه‌ای" در 116 صفحه به جنگ نرم رسانه‌ای در بخشهای سینما، شبکه‌های ماهواره‌ای خبری و سرگرمی، ادبیات و رمان و همچنین اینترنت می‌پردازد.

ازعناوینی که در این شماره "همشهری پایداری" به چاپ رسیده می‌توان به "نگاه راهبردی به رسانه و مقابله با مظلومیت فرهنگی" مصاحبه با مهدی مصطفوی، "رسانه از خاطره تا واقعیت" مصاحبه با حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، "پرس تی وی آغاز یک راه است" مصاحبه با محمد سرافراز رئیس شبکه پرس تی وی و "فضای مجازی، استعمار مجازی" نوشته حجت الاسلام دکتر سعیدرضا عاملی اشاره کرد.

"گوشهای شنوا برای شنیدن واقعیات" از بیژن نوباوه، "شبکه‌های خبری و پوشش رویدادهای ایران" نوشته حسن عابدینی، "جنگ نرم در برابر قدرت نرم" از دکتر سیدمجید حسینی زاد و "تراوای فرهنگی و درهای تمام باز" نوشته مهدی کاویانی از دیگر مطالب این شماره همشهری پایداری هستند.

گفتنی است این ویژه‌نامه در راستای مؤکدات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم توجه بیش از پیش به حوزه جنگ نرم و توجه ایشان بر پیچیده بودن آرایش رسانه‌ای و فرهنگی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارد مهیا شده است.

