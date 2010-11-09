مدعی مالکیت نام "پرسپولیس" شکایت خود را پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی شکری، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس با اعلام این خبر افزود: روز دوشنبه دادگاهی با شکایت آقای اسماعیل وفایی، فردی که سعی می‌کند خودش را با عنوان باشگاه پرسپولیس بشناساند تشکیل شد. ایشان از سازمان تربیت بدنی، سازمان مالکیت صنعتی، ثبت شرکت‌ها و باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) شکایت کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه شکایت وفایی از باشگاه پرسپولیس در دو محور بوده است، افزود: یکی ادعای مالکیت بر اسم پرسپولیس و درخواست حذف عبارت پرسپولیس از نام باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) و دیگر ادعای در خصوص لوگو و علامت تجاری پرسپولیس که شامل یک جام، دو سراسب و عبارت پرسپولیس بود.

شکری خاطر نشان کرد: در همین راستا باشگاه پرسپولیس با هماهنگی اداره کل حقوقی سازمان تربیت بدنی، دفاعیات لازم را طی لوایح مختلفی آماده ارائه به دادگاه کرد. براساس این لایحه ما اظهار کردیم که پرسپولیس نام و برند معتبر تاریخی است که قدمتش به سال 42 برمی‌گردد و براساس مستندات حقوقی مالکیت این برند به سازمان تربیت بدنی و متعاقبا به باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) منتقل شد.

وی در ادامه افزود: بهانه مورد استناد خواهان تشکیل یک شرکت به نام پرسپولیس، چند ماه قبل از تاسیس باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی است که اتفاقا در خصوص تشکیل و نحوه انتقال 49 درصد سهام متعلق به سازمان تربیت بدنی به اشخاص ثالث، ابهامات جدی وجود دارد که در این خصوص سازمان تربیت بدنی و همینطور سازمان بازرسی کل کشور تحقیقات و پیگیری‌های قانونی لازم را در دست اقدام دارند.

شکری تصریح کرد: ما در خصوص نام و علامت تجاری پرسپولیس اعلام کردیم که به جهت انتقال امتیاز تیم فوتبال پرسپولیس به باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی که مورد اقرار آقای وفایی هم قرار دارد مالک مسلم نام و علامت تجاری پرسپولیس هستیم. ضمن اینکه لوگوی پرسپولیس توسط باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) در طبقات مختلف، قانونا ثبت شده و درخواست آقای وفایی برای ثبت لوگوی مشابه توسط اداره ثبت، پذیرفته نشده است.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: با همه این تفاسیر، با مراجعه به دادگاه در روز مقرر ریاست محترم دادگاه اعلام کرد که خواهان، دادخواست خودش را پس گرفته و طبیعتا پرونده این ادعا بسته شده است.

شکری در خاتمه تصریح کرد: اما این به این معنی نیست که ما مطالبات خودمان در خصوص الزام به حذف عبارت پرسپولیس از نام شرکت خواهان را از مجاری قانونی پیگیری نکنیم. همانطور که اشاره شد مراجع مربوطه هم در خصوص فرایند شکل گیری و انتقال سهام به شرکت مزبور، وظایف قانونی خودشان را انجام خواهند داد.