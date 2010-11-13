ایران به سکوت درباره 11سپتامبر پایان داد/ ناگفته سفراحمدی نژادبه لبنان

"تیری میسان" کارشناس و پژوهشگر فرانسوی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف ایران از دستیابی به فناوری هسته ای را تامین انرژی و استفاده از این فناوری در راههای صلح آمیز دانست.

وی خاطرنشان کرد: از دیدگاه ایران، انرژی هسته ای استفاده های مثبتی داشته و می تواند روند پیشرفت نه تنها این کشور بلکه تمام کشورهای در حال توسعه را تسریع کند و راه حل خوبی برای کاهش وابستگی این کشورها به غرب است. با این وجود غربیها با دید دیگری به این مسئله نگاه می کنند، آنها مدعی اند که ایران بدنبال دستیابی به سلاح هسته ای است و از این رو می کوشند فعالیتهای هسته ای این کشور را متوقف کنند. غربیها دائما در حال داستان سرایی در مورد پرونده هسته ای ایران هستند، اما همگان به خوبی می دانند آنچه که آنان ادعا می کنند مانند ادعایی که در مورد وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق می کردند، دروغ است و هدف از آن ایجاد فشار بر ایران و ممانعت از پیشرفت این کشور در فناوری هسته ای است.

نویسنده کتاب "دروغ بزرگ" با اشاره به حق همه کشورها در داشتن فناوری هسته ای تاکید کرد: طبق قوانین بین المللی ایران نیز مانند هر کشور دیگری حق دارد که به انرژی هسته ای دسترسی داشته و این فناوری را توسعه دهد، این در حالی است که ایران بدنبال استفاده از فناوری هسته ای در تولید انرژی است و این توانایی را نیز بدست آورده، این بدان معنی است که این کشور نمی خواهد برای تولید انرژی مورد نیاز خود تنها از نفت خود استفاده نماید.

افشاگر ساختگی بودن حملات 11 سپتامبر در ادامه افزود: نکته اینجا است که اگر ایران به چنین توانایی دست یابد، با داشتن ذخایر بزرگ نفتی جهان به زودی به ارائه کننده اصلی نفت در بازارهای جهانی تبدیل شده و رقبای دیگر را از میدان به در خواهد کرد، این موضوع از نظر آمریکا پسندیده نیست و مقامهای این کشور در تلاشند از رسیدن ایران به چنین نقطه ای جلوگیری کنند.

احمدی نژاد با سخنرانی خود در مورد واقعه 11 سپتامبر به سکوت طولانی مجامع جهانی در مورد دروغ بزرگ آمریکا در این مورد خاتمه داد. وی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بر لزوم تحقیق در مورد حملات 11 سپتامبر اظهار داشت: احمدی نژاد با سخنرانی خود در مورد واقعه 11 سپتامبر به سکوت طولانی مجامع جهانی در مورد دروغ بزرگ آمریکا در این مورد خاتمه داد و پیشنهاد وی در مورد تشکیل یک هیئت تحقیق سازمان ملل پیرامون این حملات در صورت اجرا می تواند اقدامی انقلابی در این سازمان باشد. در این بین باید به سوالاتی مانند اینکه چگونه ممکن است حدود 3 هزار شهروند آمریکایی قربانی حادثه ای شوند که دولت این کشور در آن دست دارد؟ پاسخ داده شود. وی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بر لزوم تحقیق در مورد حملات 11 سپتامبر اظهار داشت: احمدی نژاد با سخنرانی خود در مورد واقعه 11 سپتامبر به سکوت طولانی مجامع جهانی در مورد دروغ بزرگ آمریکا در این مورد خاتمه داد و پیشنهاد وی در مورد تشکیل یک هیئت تحقیق سازمان ملل پیرامون این حملات در صورت اجرا می تواند اقدامی انقلابی در این سازمان باشد. در این بین باید به سوالاتی مانند اینکه چگونه ممکن است حدود 3 هزار شهروند آمریکایی قربانی حادثه ای شوند که دولت این کشور در آن دست دارد؟ پاسخ داده شود.

به اعتقاد این کارشناس فرانسوی اقدام احمدی نژاد تاثیرات تکان دهنده ای در آمریکا داشته و دولت این کشور را به چالش جدیدی کشیده است. وی همچنین گفت: ایران جزو نخستین کشورهایی است که با تمرکز بر این مسئله نشان داد که در کشوری مانند آمریکا هیچ دمکراسی وجود ندارد و مردم این کشور مجبورند هر دروغی را که دولتشان در مورد 11 سپتامبر به آنها می گوید بپذیرند.

تیری میسان در ارزیابی سفر اخیر احمدی نژاد به لبنان یادآور شد: سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست اینکه احمدی نژاد در این سفر نه تنها مورد استقبال شیعیان قرار گرفت بلکه تمام گروههای سیاسی و قومی این کشور از این سفر استقبال کردند و بخشی از این استقبال کنندگان نیز آوارگان فلسطینی ساکن لبنان بودند. این بدان معنی است که ایران حامی فلسطینیها بوده و همواره بر دفاع از حقوق مشروع آنان برای بازگشت به سرزمینهایشان پافشاری کرده است.

وی افزود: همچنین در بین استقبال کنندگان از احمدی نژاد افرادی از بازماندگان جنایت اسرائیل در صبرا و شتیلا وجود داشتند، این مسئله نشانگر این حقیقت است که مردم لبنان هرگز دروغ پردازیهای غرب در مورد ایران و اختلاف افکنی برخی سران عرب را بین این کشور و مقاومت اسلامی باور ندارند.

میسان در تشریح دومین نکته مورد توجه در سفر احمدی نژاد به جنوب لبنان خاطرنشان کرد: در زمان سخنرانی احمدی نژاد در جنوب لبنان بالگردهای اسرائیل وارد خاک لبنان شده و رئیس جمهوری ایران را در تیررس داشته و در عین حال که فاصله آنها با وی تنها یک کیلومتر بود و هیچگونه حفاظ امنیتی برای محافظت از احمدی نژاد وجود نداشت، نتوانستند هیچ اقدامی علیه وی انجام دهد.

به گفته وی این یک رویداد عجیب بود که در آن ایران و اسرائیل رو در رو شده بودند اما با وجود سخنان انتقاد آمیز و تند احمدی نژاد علیه تل آویو، طرف اسرائیلی ناتوان از اقدامی علیه وی بود. دلیل این مسئله نیز این بود که اسرائیل می دانست در صورت هر گونه اقدامی علیه احمدی نژاد، آن لحظه زمان پایان عمر این رژیم خواهد بود چرا که این کار جنگی را به راه می انداخت که آنها شانسی برای پیروزی در آن نداشتند و نهایتا منجر به نابودی خود آنها می شد.

"تیری میسان" نویسنده، پژوهشگر و فعال سیاسی فرانسوی است که برای اولین بار با انتشار کتاب "دروغ بزرگ" پشت پرده حملات 11 سپتامبر 2001 به مرکز تجارت جهانی نیویورک را افشا کرد. وی در این کتاب که پرفروش‌ترین کتاب سال فرانسه نیز بوده است، به ارائه مدارکی مبنی بر ساختگی بودن این واقعه می‌پردازد.

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گفتگو: فریدون ناعمی