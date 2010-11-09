320 کیلومتر بزرگراه در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا رحمان زاده عصر سه شنبه در جریان بازدید از طرحهای راهسازی شهرستان سلماس افزود: از این میزان طی سه ماه آینده 100 کیلومتر بزرگراه در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه امسال 820 میلیارد ریال اعتبار عمرانی و ملی برای اجرای طرحهای این اداره کل اختصاص یافته، بیان داشت: هم اکنون در استان 427 طرح نیمه تمام وجود دارد که در صورت تخصیص به موقع اعتبارات این طرح ها طی دو سال آینده به بهره برداری می رسند.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اینکه سه کیلومتر باقی مانده از باند دوم محور سلماس به ارومیه، تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: همچنین بزرگراه سلماس به صوفیان به طول 31 کیلومتر در صورت تخصیص اعتبار طیسه ماهه اول سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

رحمان زاده خاطر نشان کرد: با تخصیص پنجمیلیارد اعتبار ریال جدید روند احداث جاده بازارچه مرزی کوزه رش سلماس به طول 11 کیلومتر سرعت یافته و این طرح نیز بزودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.