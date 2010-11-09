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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۱

20 هزار واحد مسکن مهر در آذربایجان غربی در حال ساخت است

20 هزار واحد مسکن مهر در آذربایجان غربی در حال ساخت است

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی از در دست احداث بودن 20 هزار و 600 واحد مسکونی مهر در سطح استان خبر داد.

به گزار خبرنگار مهر در میاندوآب، خلیل محبت خواه عصر سه شنبه در جسه ستاد مسکن میاندوآب افزود: برای اجرای این واحدهای مسکونی تا کنون نزدیک به هزار و 400 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و بطور میانگین از پیشرفت 24 درصدی برخوردار هستند.

وی بیان اینکه برای ساخت این واحدها 153 هکتار زمین بصورت اجاره 99 ساله در اختیار متقاضیان قرار گرفته، بیان داشت: تا پایان سالجاری هفت هزار واحد مسکونی مهر از واحدهای در حال ساخت آماده بهره برداری خواهند شد.

مجید سیف حقیقت فرماندار میاندوآب هم در این جلسه با بیان اینکه این شهرستان رتبه سوم استان را از لحاظ تعداد ساخت واحدهای مسکونی مهر به خود اختصاص داده، گفت: هم اکنون یک هزار و 750 واحد مسکونی مهر در میاندوآب در حال احداث بوده که تا پایان سال 200 واحد مسکونی از واحدهای در حال ساخت به متقاضیان واگذار می شود.

کد مطلب 1188618

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