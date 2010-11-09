مقامات ایران و پاکستان رویکرد کشورهای غربی در منطقه را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر ، نواب زاده ملک احمدخان وزیر مشاور در امور خارجی پاکستان که به منظور شرکت در نهمین نشست مجمع گفت و گوی همکاری آسیایی به تهران سفر کرده، امروز سه شنبه با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.



متکی در این دیدار با اشاره به نشست تهران پیرامون گفتگوی همکاری آسیایی تأکید کرد: دو کشور مهم و همسایه ایران و پاکستان باید در خانواده آسیایی نقش آفرین باشند.



وزیر امور خارجه با اشاره به ابراز همدردی و کمک های انساندوستانه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران به مردم پاکستان در فاجعه سیل اخیر، گفت: ما همواره در کنار کشور همسایه و ملت دوست پاکستان بوده و هستیم.

متکی به اهمیت فعالیت کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تنظیم همکاری های فیمابین اشاره کرد.



وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان نیز در این دیدار، ضمن تبریک برگزاری موفقیت آمیز نشست ACD در تهران، اظهار داشت: تحت رهبری جمهوری اسلامی ایران، این نشست به اهداف و دستاوردهای ارزشمند خواهد رسید.



وی گفت: ایران و پاکستان دو کشور دوست و برادر هستند و روابط براساس علقه های تاریخی و مودت شکل گرفته است.



ملک احمدخان بار دیگر تشکر دولت و ملت پاکستان را از همدردی و کمک های مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با فاجعه سیل اخیر در پاکستان تکرار کرد و حضور امدادگران ایرانی را برای کمک به سیل زدگان، سازنده و ارزشمند خواند.



وی با بیان اینکه روابط دوجانبه به خوبی پیش می رود، افزود: پروژه های مشترک باعث تقویت این روابط می شود.



در این دیدار آخرین تحولات منطقه ای به ویژه مسئله افغانستان، نگرانی های مشترک از جمله افراط گرایی و ضرورت حل مشکلات از طریق رویکردهای منطقه ای و محکومیت رویکردهای یکجانبه، تبعیض آمیز و با اغراض سیاسی برخی قدرت های غربی مورد رایزنی و تبادل نظر قرار گرفت.