صادرات صنعتی و معدنی گلستان 11.8 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین طلوعیان شامگاه سه شنبه در حاشیه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در شش ماهه نخست سال جاری کالاهای صنعتی و معدنی به ارزش 28.5 میلیون دلار از واحدهای صنعتی تحت پوشش این سازمان صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل که صادراتی معادل 25.4 میلیون دلار بوده رشدی 11.8رصدی را نشان می دهد.

وی افزود: عمده محصولات صادر شده شامل فرآورده های لبنی، رب گوجه فرنگی ، آرد گندم، رنگهای ساختمانی، پروفیل UPVC، روغن موتور تصفیه دوم است.



طلوعیان اظهار داشت: محصولاتی که در سال جاری صادرات آنها آغاز شده عبارتند از پروفیل UPVC، پودر آب پنیر و شیر خشک صنعتی ، و همچنین صادرات روغن غذائی و سس که در سال گذشته متوقف شده بود در سالجاری از سرگرفته شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به برنامه های توسعه صادرات تولیدات صنعتی و معدنی در سند چشم انداز بخش صنعت و معدن به طرح شصت وزارت صنایع و معادن جهت رسیدن به صادرات 60 میلیارد دلاری در سال 1391 و سهم استان در این برنامه اشاره نمود.

همچنین در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان مقرر شد بلحاظ پشتیبانی از توسعه صادرات غیرنفتی با رویکرد تولید محصولات با کیفیت و متنوع استان ، اولویت پرداخت تسهیلات به طرحهای تولیدی صادرات گرا داده شود.

جهت تشویق واحدهای تولیدی که در نمایشگاههای خارجی و تخصصی داخلی شرکت می نمایند مقرر شد سازمان بازرگانی استان در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان امتیاز ویژه ای را برای این واحدها لحاظ نماید.

معاونت برنامه ریزی استانداری و سازمان بازرگانی استان مکلف شدند تا اختصاص اعتبار ویژه برای تشویق مشارکت کنندگان در نمایشگاههای داخلی و خارج از کشور را از بودجه استانی و سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی پیگیری نمایند.