وعده مشروط واشنگتن به سودان برای خروج از لیست سیاه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، دولت "باراک اوباما" تصمیم دارد تا در ابتدای سال 2011 نام سودان را از لیست کشورهای حامی تروریست خارج کند اما این امر مستلزم آن است که سودان همه پرسی مربوط به استقلال جنوب این کشور را در موعد مقرر برگزار کند.

این در حالی است که چند روز قبل وزیر خارجه عربستان با اشاره به همه پرسی آتی در بزرگترین کشور آفریقایی نسبت به خطرات این فرایند در اوضاع امنیتی این کشور هشدار داد.

"سعود الفیصل" گفت: همه پرسی در سودان درباره تعیین سرنوشت منطقه جنوب این کشور بیشتر از آنکه عامل ثبات باشد، خشونت زا است.

وی افزود: هدف همه پرسی در وهله نخست باید ابلاغ پیام صلح میان شمال و جنوب سودان باشد ما نگرانیم که این همه پرسی موجب شعله ور شدن درگیریهای داخلی این کشور شود.

همه پرسی درباره جدایی منطقه جنوب سودان قرار است نهم ژانویه برگزار شود. و این در حالی است آمریکا و اسرائیل در تجزیه این کشور گام برمی دارند و مقامات منطقه جنوب اعلام کرده اند که خواهان روابط با رژیم صهیونیستی هستند.