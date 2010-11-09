سیستم ناوبری فرودگاه اردبیل باید ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری عصر سه شنبه در دیدار با مدیر عامل شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور اظهار داشت: تحقق این مهم به عنوان یکی از مصوبات سومین سفر هیئت دولت به استان ابلاغ شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این مصوبه 50 درصد از هزینه خرید دستگاه آی.ال.اس کت 2 بر عهده وزارت راه و ترابری و 50 درصد بر عهده استان می باشد که با تامین اعتبار آن، انتظار داریم شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور به صورت ویژه در این خصوص تلاش کند.

استاندار اردبیل همچنین با تأکید بر ضرورت برقراری پروازهای شرکت هواپیمایی آتا در این استان افزود: طی دیدار اخیر با سفیر ترکیه در کشورمان، مذاکراتی برای برقراری خط هوایی اردبیل – ترکیه انجام شده و بزوری این خط هوایی عملیاتی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به درخواست زائران اردبیلی عتبات عالیات، خواستار امکان سنجی برقراری پروازهای مستقیم از اردبیل به کرمانشاه شد و خاطرنشان کرد: سفر سالانه پنج میلیونی گردشگر داخلی به استان، ضرورت افزایش پروازهای فرودگاه اردبیل را نشان می دهد.

در این دیدار رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور نیز طی سخنانی با اشاره ظرفیتها و پتانسیلهای گردشگر استان اردبیل، برای کمک به توسعه فرودگاه اردبیل و پارس آباد قول مساعد داد.

محسن اسماعیلی با بیان اینکه این شرکت از طرحهای اجرایی و عملیاتی فرودگاه اردبیل حمایت ویژه ای به عمل خواهد آورد، ابراز داشت: با تحقق این طرحها و پروژه ها، زمینه توسعه فرودگاه های استان فراهم می شود و این تحولات را در آینده ای نزدیک شاهد خواهید بود.