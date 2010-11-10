بهروز مینایی در گفتگو با خبرنگار مهر از بازیهای رایانه‌ای به عنوان یکی از رسانه‌های پرقدرت و تاثیرگذار عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نام برد و گفت: در نمایشگاه الکامپ 2010 حدود 6 بازی رایانه ای تولید داخل که از لحاظ تکنولوژی با نمونه های خارجی قابل رقابت هستند برای اولین‌بار عرضه خواهد شد و این امکان برای بازدیدکنندگان فراهم شده است که از این بازیها در ایام نمایشگاه بهره ببرند.

وی با اشاره به عرضه سایر بازیهای رایانه ای تولید داخل در نمایشگاه الکامپ گفت: صنعت بازیهای رایانه ای در کشور بسیار فعال است به طوری که شمار تولید این بازیها در مدت زمان کوتاهی رشد قابل توجهی داشته است.

مینایی هدف از حضور بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را در نمایشگاه الکامپ، استفاده حداکثری برای معرفی توان بخش خصوصی در حوزه تولید بازی‌های رایانه‌ای و راه افتادن صنعت بازی‌های رایانه‌ای در ایران برشمرد و گفت: 8 شرکت داخلی برتر که دارای محصول جدید بازی هستند، محصولاتی چون بازی‌های رایانه‌ای گرشاسب، سیاره میترا، عصر پهلوانان، رویین‌تنی، آسمان دژ، نبرد آلواتان، شکست حصر آبادان، فریاد آزادی، گاندو، طلای سیاه و میرمهنا را در این نمایشگاه عرضه کرده و در کیوسک‌های تعبیه شده گیم در معرض عموم قرار داده اند.