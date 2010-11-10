غیبت بازیکنان اصلی مهمترین مشکل صباست

عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تیم صبای قم برابر تراکتورسازی گفت: بازی بسیار سختی را مقابل تیم تراکتورسازی پیش رو داریم. این تیم یکی از بهترین و سرحال‌ترین تیم‌های امروز فوتبال ایران است و حریفی از پیش بازنده در خانه صبا نخواهد بود.

وی در ادامه از غیبت هفت بازیکن اصلی تیمش در دیدار با تراکتورسازی تبریز خبر داد و گفت: در این مسابقه سهراب بختیاری‌زاده و مهدی واعظی را به علت مصدومیت و حمیدرضا فرزانه، مرتضی کاشی، فرزاد حاتمی، داود حقی و محسن بیات را به علت محرومیت در اختیار نخواهیم داشت. پرکردن جای خالی این بازیکنان تاثیرگذار اصلی‌ترین مشکل ما در دیدار با تراکتورسازی خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم ابراز امیدواری کرد، بازیکنان جوان این تیم بتوانند جای خالی بازیکنان یاد شده را پرکنند و افزود: بازیکنان جوان در تمرینات روزهای اخیر خیلی امیدوارکننده نشان دادند. آمادگی آنها را که می‌بینم، نگرانی‌ام برای جایگزین کردن بازیکنان در ترکیب اصلی کمتر می‌شود. امیدوارم بتوانیم با ترکیبی متفاوت از دیدارهای گذشته در مقابل تراکتورسازی نمایشی خوب داشته باشیم.

ویسی که دیدار با تراکتورسازی تبریز نخستین تجربه مربیگری او در تیم صبای قم است با طرح این موضوع که "باید کارم را با پیروزی در تیم جدیدم آغاز کنم"، افزود: به هرحال هرچه خدا بخواهد. مسلما من و شاگردانم نهایت تلاش خود را به کار می گیریم تا در این مسابقه حساس بتوانیم نتیجه ای خوب کسب کرده و جایگاه خود را در جدول ارتقا بخشیم.

وی در خاتمه پیرامون شرایط تیم تراکتورسازی تبریز گفت: فیلم دیدارهای اخیر تیم تراکتورسازی را دیده‌ام. حتی زمانی که در کادر فنی تیم راه آهن بودم، مقابل این تیم به میدان رفتیم. از دید من تراکتورسازی یک تیم خوب، پرمهره، سرحال و شاداب است که باید با تدابیر لازم مقابل این تیم صف آرایی کنیم.

دیدار تیمهای صبای قم و تراکتورسازی تبریز در چارچوب هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه یادگار امام (ره) شهر قم برگزار می شود.