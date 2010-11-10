به گزارش خبرگزاری مهر، علی طائی‌زاده با اشاره به اینکه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران امسال برای سومین سال در نمایشگاه الکامپ حضور می‌یابد، تصریح کرد: این مرکز دارنده تنها غرفه نهاد فرهنگی در سالن دولت الکترونیک در این نمایشگاه به حساب می‌آید.



وی با اشاره به ارائه 9 سامانه از بارزترین سیستم‌های دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در غرفه این دفتر در نمایشگاه الکامپ اضافه کرد: تمرکز بیشتر ما بر سیستم‌های جدید از جمله Help Desk، سامانه پاسخ به مشتریان، آموزش مجازی، سامانه مدیریت تأسیس، سامانه کتابداری و سامانه جدید وبلاگ مدارس بوده است.



مسئول دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران شرکت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در این نمایشگاه را موجب تغییر دیدگاه بازدیدکنندگان از نمایشگاه نسبت به این مرکز دانست و افزود: برای بازدیدکنندگان از این نمایشگاه صرف نظر از آنکه با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران آشنا شدند، اطلاع از دستاوردهای یک مرکز حوزوی در زمینه فناوری اطلاعات جالب توجه بوده است.



وی با اشاره به تفاوت غرفه این مرکز با سایر غرفه‌های سالن دولت الکترونیک تصریح کرد: سایر غرفه‌ها محل عرضه محصولات خریداری‌شده از دیگران بوده است اما مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران محصولات تولیدشده خود را برای عرضه به دیگران در این نمایشگاه عرضه می‌کند.



طائی‌زاده از نمایشگاه الکامپ به عنوان بزرگترین نمایشگاه نرم‌افزار و سخت‌افزار فناوری اطلاعات کشور یاد کرد و گفت: این نمایشگاه هر سال با رونق بیشتری برپا می‌شود و نگاه همه افراد علاقه‌مند به فناوری اطلاعات را به منظور آشنایی با آخرین دستاوردهای این عرصه به خود جلب می‌کند.



وی اظهار داشت: اگر نهادی بخواهد خود را در زمینه فناوری اطلاعات مطرح کند یکی از بهترین راه‌های آن حضور در نمایشگاه الکامپ است.