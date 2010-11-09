پیشنهاد ایران برای زمان و مکان گفتگو با 1+5 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد: رئیس دفتر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز طی نامه ای پیشنهاد ایران را درباره زمان و مکان گفتگوها بر مبنای نامه مورخ 89.4.15 (6 ژولای 2010) سعید جلیلی به اشتون (نماینده 1+5) اعلام داشت.
رئیس دفتر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران امروز طی نامه ای پیشنهاد تهران را درباره زمان و مکان گفتگوها به دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد.
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