  1. استانها
  2. البرز
۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۳۳

لایحه تاسیس سازمان زیباسازی شهرداری کرج تصویب شد

لایحه تاسیس سازمان زیباسازی شهرداری کرج تصویب شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاونت خدمات شهری کرج از تصویب لایحه تاسیس سازمان زیباسازی شهرداری کرج پس از سالها پیگیری در شورای شهر کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی کمالی زاده عصر سه شنبه در حاشیه جلسه تصویب لایحه فوق در شورای شهر کرج در خصوص این لایحه گفت: از آنجائیکه زیباسازی شهر تاثیرات فراوانی چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی وروانی بر احساس آرامش و راحتی شهروندان دارد، از همین رو معاونت خدمات شهری شهرداری کرج چندی پیش برای رسیدگی بیشتر به این موضوع و باتوجه به اهمیت آن لایحه تاسیس سازمان زیباسازی در جهت ارتقای بصری فضاهای شهر و اعتلای کمی و کیفی سیمای شهر را به شورای اسلامی شهر تقدیم کرد.
 
وی افزود: این لایحه با دو فوریت در دستورکار شورای اسلامی شهر قرارگرفت و با تلاش بی وقفه اعضای  شورای اسلامی شهر و مهندس آقازاده شهردار کرج سرانجام پس از چند سال پیگیری این لایحه به تصویب شورا رسید.
 
معاونت خدمات شهری شهرداری کرج با اعلام این خبر افزود: زیباسازی شهر همواره در بین کارشناسان مسائل شهری از دوبعد کارکردی و بصری مورد بحث و مطالعه است .
 
وی ادامه داد:  بعد کارکردی به جنبه های عملکردی عناصر محیط و بعدبصری نیز به مقوله رنگ، فرم و ترکیب فضا و محیط می پردازد، بنابراین محیطی زیبا به عوامل و عناصری مثل کیفیت طراحی شهری، طراحی مبلمان شهری، کیفیت مصالح بکار رفته در بنا، رنگ، فرم، معماری نور، معماری شب نما، ضوابط معماری نما، خط آسمان، کمیت و کیفیت فضای سبز، المان ها، کیفیت و کمیت تبلیغات شهری و ... بستگی دارد.
 
کمالی زاده در ادامه افزود: لایحه تشکیل سازمان زیباسازی به منظور تمرکز مدیریت بهسازی فضاها و تبلیغات شهر و ساماندهی اغتشاش بصری موجود توسط کارشناسان این مدیریت با تلاش فراوان در 39 بند تهیه و تنظیم شد که بسیار جای تقدیر دارد و امیدواریم با تصویب این مصوبه در فرمانداری و وزارت محترم کشور در اجرایی شدن زیباسازی شهر گام موثری در آرامش روح و روان شهروندان برداریم. 
کد خبر 1188654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها