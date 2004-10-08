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۱۷ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۰۶

فرمانده نيروي انتظامي در گفتگو اختصاصي با "مهر":

مقصران حادثه پاكدشت اوايل هفته آينده معرفي مي شوند

فرمانده نيروي انتظامي گفت: عوامل انتظامي كه در حادثه پاكدشت قصوري داشته اند ، اوايل هفته آينده به مراجع قضايي معرفي مي شوند.

سردار پاسدار محمد باقر قاليباف در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" با اعلام اين خبر افزود: در حوزه مربوط به نيروي انتظامي اين حادثه به صورت دقيق مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفته و اوائل هفته آينده افرادي كه در اين زمينه قصوري داشته اند به مراجع ذيصلاح معرفي  كرده وهمچنين به اطلاع مردم هم خواهيم رساند.

وي  افزود: در سطح مديريتي با افراد متخلف بر اساس آيين نامه انضباطي برخورد مي شود و بخشي  هم كه مجرميت دارد بايد توسط سازمان قضايي نيروهاي مسلح بايد رسيدگي شود.

سردار قاليباف  در ادامه جنايت پاكدشت را حادثه اي فرا سازماني دانست و تصريح كرد: اين حادثه مقوله اي نيست كه يك دستگاه خاصي  در وقوع آن مقصر باشد در واقع يك مجموعه اي از دستگاههاي امنيتي ، انتظامي ، قوه قضاييه ، حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي و تمام افراد جامعه در اين قضيه دخيل هستند. 

وي تنها راه جلوگيري از تكرارحوادث اين چنيني را پرداختن به ريشه ها و عوامل جدي آن دانست و اظهار داشت: ناجا اين موضوع از جمله تقويت حوزه هاي امنيتي در حاشيه شهرها را در دستور كار خود قرار داده  و هفته گذشته نيزيك كلانتري احداث شده در يكي از مناطق محروم پاكدشت را افتتاح كرده و كلنگ كلانتري ديگري هم بر زمين زده شده است ودر كمتر از 9 ماه نيز احداث خواهد شد.

وي تاكيد كرد: اين اقدامات  بايد شامل همه حاشيه نشينان در سطح تهران و كلان شهرها شود.

کد مطلب 118866

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