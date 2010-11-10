به گزارش خبرنگار مهر، ذوب آهن در تدارک حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیاست، سپاهان از غیبت مسافران گوانگجو نهایت بهره را برده و فعلا دوران استراحت اجباری را طی می کند. تیم‌های لیگ برتر هفته پانزدهم را در غیاب این دو تیم پشت سر می گذارند، آنهم با برنامه و به شرح زیر:

مس کرمان - پرسپولیس

هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بعدازظهر پنجشنبه با دیدار حساس مس کرمان - پرسپولیس آغاز می شود. بدون شک آماده ترین تیم‌های امروز فوتبال ایران مس کرمان و پرسپولیس هستند که با پیروزی در چند دیدار گذشته در میان مدعیان بالای جدول جایگاهی مستحکم پیدا کرده‌اند.

پرسپولیس که با سه پیروزی خانگی مقابل ذوب آهن، استیل آذین و نفت تهران 27 امتیازی شده و به رده دوم جدول صعود کرده است، قصد دارد از غیبت ذوب آهن استفاده کرده و جایگاه این تیم را در صدر جدول تسخیر کند. شاگردان دایی اگر در کرمان موفق به کسب امتیاز شوند، صعودشان به صدر جدول حتمی است. آنها در بازی روز پنجشنبه با مس کرمان بازهم غلامرضا رضایی و حمید علی عسگر را همراه خود نخواهد داشت و برخی بازیکنان تاثیرگذار این تیم مانند حسین بادامکی و مازیار زارع نیز مصدوم هستند. مخلص کلام اینکه دایی اگر صدر جدول را می خواهد باید، کیمیاگری کرده از مس طلا بسازد!

تیم مس کرمان نیز چشم به سه امتیاز دیدار خانگی با پرسپولیس دارد. این تیم که به سکوهای بالای جدول چشم دوخته، امیدواراست با شکست شاگردان دایی حداقل تا سکوی چهارم جدول صعود کند. شاگردان مرفاوی که با 23 گل‌زده یکی از بهترین خطوط حمله لیگ برتر را در اختیار دارند، برای تحمیل شکست به تیم با انگیزه دایی کار دشواری را پیش رو دارند.

صبای قم - تراکتورسازی تبریز

صبا در دیدار با مس کرمان در هفته سیزدهم لیگ برتر تنها از داوری ضربه نخورد. در جریان آن بازی پربرخورد، بازیکنان صبا سوار بر حواشی مسابقه شدند که حاصل آن اعمال محرومیت برای برخی بازیکنان این تیم بود. حالا ویسی باید با هفت بازیکن محروم و مصدوم تیمش را به مصاف تراکتورسازی تبریز بفرستد که سرمست از پیروزی مقابل پیکان قزوین به کسب امتیاز در خانه صبا می اندیشد. جدال تراکتورسازی 20 امتیازی با صبای قم که تنها سه امتیاز کمتر از این تیم دارد، جنگی میان دو تیم میانه‌روی جدول است که حرکتی آسانسورگونه در جدول دارند.

استیل آذین تهران - ملوان بندرانزلی

مهمترین اتفاق این روزهای فوتبال ایران بازگشت علی پروین است. او از ابتدای هفته جاری به استیل آذین آمده تا کشتی گرفتارآمده ستاره‌های فوتبال ایران را به ساحل آرامش برساند. تیم پروین از قضا در گام اول به مصاف ملوان بندرانزلی می رود که با استفاده از فاکتور جوانی در فصل جاری زندگی در میانه بالای جدول را تجربه می‌کند. برای تیمی که پرسپولیس را در تهران شکست داده، غلبه بر ستاره‌های کم فروغ که نیمی از دیدارهای گذشته خود را واگذار کرده‌اند، کار دشواری نیست، حتی اگر این تیم با "جذبه" علی پروین یک هفته تمرین کرده باشد! علی پروین که همه کاره فوتبال استیل آذین شده است، پس از 5 سال دوری از لیگ برتر - که آخرین حضورش با پرسپولیس بود - دوباره به لیگ برتر برگشته است تا خود جذابیتی باشد بر همه جذابیت های لیگ برتر!

پیکان قزوین - سایپای البرز

جدال خودروسازان حتی اگر در انتهای جدول هم باشند، جذاب و تماشایی است. پیکان و سایپا که رقابت‌شان تنها در عرصه فوتبال و ورزش نیست، روز جمعه در جدالی جذاب در ورزشگاه شهید رجایی قزوین به مصاف هم می روند. پیکان که با حمید علیدوستی به یک پیروزی دست یافته و متحمل یک شکست نیز شده است، برای فرار از انتهای جدول به کسب یک پیروزی خانگی مقابل سایپا می اندیشد. سایپا هم با هدفی مشابه به دنبال کسب امتیاز در خانه پیکان است. این تیم در سه بازی گذشته تنها 2 امتیاز کسب کرده و همین از دست دادن امتیازهای پی در پی این تیم را در مرز سقوط به انتهای جدول قرار داده است. تیم محمد مایلی کهن با پیکان قعرنشین جدول رده بندی فقط پنج امتیاز فاصله دارد!

نفت تهران - راه آهن شهرری

نکته جالب توجه مسابقه نفت تهران - راه آهن شهرری برگزاری بازی در ورزشگاه اکباتان تهران است. در این بازی راه آهن میهمان است اما باید در خانه خود به مصاف میزبانش، نفت تهران برود! بدون شک یکی از آماده ترین تیم‌های امروز فوتبال ایران راه آهن شهرری است که با هدایت مهدی تارتار به میانه بالای جدول رسیده است. این تیم در پنج بازی گذشته خود به چهار پیروزی دست یافته و تنها در مصاف با استقلال آنهم در ورزشگاه آزادی متحمل شکست شده است. این نشان می دهد، تیم مهدی تارتار روپا و آماده است. نفت تهران اما شرایطی متفاوت با راه آهن دارد. این تیم شش هفته است که یا مساوی می کند یا می بازد. تیم فرکی شرایطی نامطلوب دارد و هر هفته به انتهای جدول نزدیک می شود. او برای ارتقای جایگاه نفت باید از همین هفته دست به کار شود و برای پیروزی بجنگد، حتی اگر حریفش راه آهنی باشد که این روزها در اوج آمادگی است.

شهرداری تبریز - پاس همدان

حمید درخشان به عنوان منجی تیم شهرداری به تبریز آمده است. او با تیم بحران زده شهرداری بد نتیجه نگرفته و طی دو بازی گذشته مقابل ذوب آهن اصفهان و شاهین بوشهر به دو نتیجه تساوی دست یافته است. درخشان با آگاهی از اهمیت دیدارهای خانگی به دنبال پیروزی در مصاف با پاس همدان است که در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر روز جمعه هفته جاری برگزار می شود. تیم بحران‌زده پاس که سیر نزولی به انتهای جدول را بدون مهار طی می کند، نمی تواند حریفی دشوار برای درخشان و شاگردانش باشد. پاس آخرین پیروزی خود را در هفته نهم مقابل صبای قم کسب کرده و در پنج دیدار گذشته متحمل چهار شکست شده و فقط یک امتیاز کسب کرده است.

استقلال تهران - شاهین بوشهر

برای پرویز مظلومی همه چیز به خوبی سپری می شد. پیروزی در شهرآورد تهران، کسب چند نتیجه مطلوب و صعود به رده دوم جدول رده بندی، آسمان استقلال را آفتابی کرده بود اما شکست برابر صنعت نفت آبادان همه چیز این تیم را بهم ریخت. مکافات این شکست، تنها سقوط به رده سوم جدول نبود. استقلالی‌ها با باخت مقابل نفت، سه امتیاز از پرسپولیس عقب افتادند و یک هفته پرحاشیه را پشت سر گذاشتند.

برای فراموش کردند، تمام روزهای تلخ هفته گذشته تیم مظلومی باید شاهین بوشهر را شکست دهد و دوباره چهره یک مدعی اصلی قهرمانی را به خود بگیرند. برای مظلومی و تیمش نتیجه مطلوب پیروزی با اختلاف بیش از یک گل مقابل شاهین بوشهر است که اگر با شکست پرسپولیس مقابل مس کرمان همراه شود، موجب صعود آبی پوشان به سکوی دوم جدول خواهد شد. تیم مظلومی در حالی به مصاف شاهین می رود که محسن یوسفی و مجتبی جباری را در اختیار نخواهد داشت و آرش برهانی و فرهاد مجیدی نیز حضورشان در بازی قطعی نیست. هرچه هست مظلومی باید شاهین را شکار کند اگر می خواهد تیمش قهرمان نیم فصل شود و همچنان مدعی جدی قهرمانی بماند.

شاهین با هدایت حمید استیلی نتایجی بدی در فصل جاری کسب نکرده اما با 14 امتیاز سکوی چهاردهم جدول را در اختیار دارد. استیلی گرچه حمایت و پشتیبانی مسئولان باشگاه شاهین را فعلا در کنار خود می بیند اما او بهتر از همه می داند که تداوم روند نزولی تیم می تواند حکم ماموریتش در بوشهر را منقضی کند.

- برنامه دیدارهای هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 20/8/89

* مس کرمان - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه باهنر کرمان

* صبای قم - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* استیل آذین تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:30، ورزشگاه دستگردی تهران

جمعه - 21/8/89

* پیکان قزوین - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* نفت تهران - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

* شهرداری تبریز - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* استقلال تهران - شاهین بوشهر، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده بندی لیگ برتر به شرح زیر است:

1- ذوب آهن اصفهان 28 امتیاز

2- پرسپولیس تهران 27 امتیاز

3- استقلال تهران 24 امتیاز

4- سپاهان اصفهان 23 امتیاز - تفاضل گل 9+ (یک بازی کمتر)

5- مس کرمان 23 امتیاز - تفاضل گل 7+

6- صنعت نفت آبادان 22 امتیاز

7- تراکتورسازی تبریز 20 امتیاز - تفاضل گل 4+

8- راه آهن شهرری 20 امتیاز - تفاضل گل 1-

9- ملوان بندرانزلی 20 امتیاز - تفاضل گل 3-

10- فولادخوزستان 18 امتیاز

11- صبای قم 17 امتیاز (یک بازی کمتر)

12- پاس همدان 16 امتیاز

13- سایپای البرز 15 امتیاز

14- شاهین بوشهر 14 امتیاز - تفاضل گل 2-

15- نفت تهران 14 امتیاز - تفاضل گل 4-

16- استیل آذین 13 امتیاز

17- شهرداری تبریز 12 امتیاز

18- پیکان قزوین 10 امتیاز