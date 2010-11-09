اجلاس ایران، عمان، ازبکستان و ترکمنستان برگزار شد/ پایان اجلاس با صدور بیانیه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای شرکت کننده در این اجلاس ضمن تأکید بر توسعه همکاری های منطقه ای و پیشبرد همکاری های اقتصادی در جهت ارتقا توسعه و پیشرفت هر یک از کشورهای منطقه بر لزوم تسهیل هر چه بیشتر تجارت و ترانزیت بین چهار کشور تأکید کردند.
در آغاز نشست منوچهر متکی وزیر امور خارجه طی سخنانی با یادآوری روابط دوستانه و مشترکات تاریخی، فرهنگی و دینی چهار کشور شرکت کننده در این نشست بر اراده مشترک این کشورها در توسعه همکاریهای منطقه ای تأکید کرد و اظهار داشت: این چهار کشور در منطقه ای از جهان قرار گرفته اند که از یک سو هارتلند و منطقه مرکزی و حیاتی جهان نامیده شده و از طرف دیگر وجود ذخایر عظیم نفت و گاز به آن قدرت تاثیرگذاری در امنیت جهان را بخشیده است.
وزیر خارجه همچنین با اشاره به قرار گرفتن ایران در مسیر اتصال آسیا به اروپا و آسیای میانه و قفقاز به آبهای آزاد، آن را دارای نقش موثر و بی بدیل ذکر و خاطرنشان کرد: ایران در مرکز انرژی جهان واقع شده است. در این راستا جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده تا با سرمایه گذاری در زیرساخت های انتقال انرژی و خطوط لوله شمال - جنوب به توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و جاده ای در این منطقه بپردازد.
متکی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش توسعه همکاریهای چهارجانبه در تقویت روند همگرایی در منطقه، آن را موجب کنترل آثار سوء جهانی سازی و کاهش آسیب پذیری کشورهای منطقه دانست.
وی پیشنهاد تشکیل کمیته کاری برای بررسی جزئیات همکاری در بخش های گمرک، حمل و نقل (جاده ای، ریلی و دریایی)، سرمایه گذاری مشترک کشورها در بخش ترانزیت تا یک ماه آینده را مطرح کرد که این پیشنهاد از سوی روسای هیئت های شرکت کننده مورد استقبال قرار گرفت.
رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز ضمن مهم خواندن اجلاس مزبور در گسترش همکاری های منطقه ای برای توسعه هر چه بیشتر کشورهای عضو، پیشنهاد تشکیل کمیسیون متخصصان عالی چهار کشور مزبور را برای تهیه پیش نویس سند جامع مربوطه مطرح کرد.
طرفها راه اندازی قطارهای برنامه ای در مسیر بندر عباس- عشق آباد-تاشکند را مهم ارزیابی و بر اراده خود نسبت به ارائه تسهیلات لازم تاکید کردند.
در این نشست طرفهای شرکت کننده توافق کردند یک کمیته کاری برای تدوین موافقت نامه همکاریهای ترانزیت بین المللی خلیج فارس و دریای عمان و بررسی جزئیات همکاریها در بخشهای گمرک، حمل و نقل (جاده ای، ریلی و دریایی)، ترانزیت و سرمایه گذاری مشترک و در بخش ترانزیت حداکثر تا سه هفته آینده در مسقط تشکیل گردد.
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