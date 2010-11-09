اجلاس ایران، عمان، ازبکستان و ترکمنستان برگزار شد/ پایان اجلاس با صدور بیانیه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای شرکت کننده در این اجلاس ضمن تأکید بر توسعه همکاری های منطقه ای و پیشبرد همکاری های اقتصادی در جهت ارتقا توسعه و پیشرفت هر یک از کشورهای منطقه بر لزوم تسهیل هر چه بیشتر تجارت و ترانزیت بین چهار کشور تأکید کردند.

در آغاز نشست منوچهر متکی وزیر امور خارجه طی سخنانی با یادآوری روابط دوستانه و مشترکات تاریخی، فرهنگی و دینی چهار کشور شرکت کننده در این نشست بر اراده مشترک این کشورها در توسعه همکاریهای منطقه ای تأکید کرد و اظهار داشت: این چهار کشور در منطقه ای از جهان قرار گرفته اند که از یک سو هارتلند و منطقه مرکزی و حیاتی جهان نامیده شده و از طرف دیگر وجود ذخایر عظیم نفت و گاز به آن قدرت تاثیرگذاری در امنیت جهان را بخشیده است.

وزیر خارجه همچنین با اشاره به قرار گرفتن ایران در مسیر اتصال آسیا به اروپا و آسیای میانه و قفقاز به آبهای آزاد، آن را دارای نقش موثر و بی بدیل ذکر و خاطرنشان کرد: ایران در مرکز انرژی جهان واقع شده است. در این راستا جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده تا با سرمایه گذاری در زیرساخت های انتقال انرژی و خطوط لوله شمال - جنوب به توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و جاده ای در این منطقه بپردازد.

متکی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش توسعه همکاریهای چهارجانبه در تقویت روند همگرایی در منطقه، آن را موجب کنترل آثار سوء جهانی سازی و کاهش آسیب پذیری کشورهای منطقه دانست.

وی پیشنهاد تشکیل کمیته کاری برای بررسی جزئیات همکاری در بخش های گمرک، حمل و نقل (جاده ای، ریلی و دریایی)، سرمایه گذاری مشترک کشورها در بخش ترانزیت تا یک ماه آینده را مطرح کرد که این پیشنهاد از سوی روسای هیئت های شرکت کننده مورد استقبال قرار گرفت.

یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان نیز به عنوان دومین سخنران از ایران و شخص رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمان برای حمایت از این طرح و برگزاری این نشست تشکر کرد و آمادگی کامل کشورش را برای همکاری و اجرای کلیه مفاد توافقات اجلاس اعلام کرد.



رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز ضمن مهم خواندن اجلاس مزبور در گسترش همکاری های منطقه ای برای توسعه هر چه بیشتر کشورهای عضو، پیشنهاد تشکیل کمیسیون متخصصان عالی چهار کشور مزبور را برای تهیه پیش نویس سند جامع مربوطه مطرح کرد.



معاون نخست وزیر ازبکستان نیز در این نشست طرح های مطروحه را دارای جنبه های مهم و آثار استراتژیک برای آینده کشورهای عضو و سایر کشورهای پیرامون خواند و مسیر مورد نظر را برای نیازهای ترانزیتی آسیای میانه به آب های آزاد از طریق جمهوری اسلامی ایران حیاتی دانست.

وی میزان جابه جایی بار فعلی این مسیر را 800 هزار تن اعلام و تأکید کرد: این رقم می تواند به سه میلیون تن نیز بالغ شود.

بیانیه پایانی اجلاس 4 جانبه تهران

بر اساس این گزارش مقامات 4 کشور ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان در پایان این اجلاس با صدور بیانیه ای موارد مورد توافق خود در اجلاس را اعلام کردند که بر این اساس مقامات هر چهار کشور توسعه ترانزیت (کالا و انرژی) از عمان به کشورهای آسیای میانه از مسیر ایران و بالعکس را یکی از ضروری و طبیعی ترین زمینه های همکاری فیمابین دانسته و بر لزوم تسهیل وسرعت بخشیدن هر چه بیشتر همکاری ها و سرمایه گذاری مشترک جهت توسعه امکانات موجود در کوتاه تر نمودن مسیر به منظور کاهش هزینه های ترانزیت تاکید و در همین راستا طرفها بر توسعه زیر ساختهای ریلی در محور بنادر جنوب ایران به ترکمنستان و ازبکستان تاکید کردند.