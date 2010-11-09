ابراز نگرانی؛ واکنش انفعالی جامعه جهانی در برابر رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات رژیم صهیونیستی امروز در تضاد با خواست جامعه جهانی برای توقف شهرک سازی از تصمیم خود برای احداث 800 واحد مسکونی جدید در شهرک آریل در جنوب شهر نابلس در کرانه باختری خبر دادند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی روز گذشته نیز اعلام کرده بود که هزار و 300 واحد مسکونی در قدس اشغالی احداث خواهد کرد.

تصمیمات دو روز اخیر رژیم صهیونیستی برای توسعه شهرک ها با واکنش مقامات جهانی مواجه شده است. "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا امروز در کنفرانس خبری خود در "جاکارتا" اظهار داشت: اینگونه اقدامات هرگز به پیشبرد مذاکرات سازش کمک نخواهد کرد.

"فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت: من از تصمیم اسرائیل برای احداث واحدهای مسکونی در مناطق حساس قدس شرقی احساس نگرانی می کنم.

"کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه اقدام اخیر رژیم صهیونیستی با تلاش های جامعه بین الملل برای از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش تعارض دارد از این رژیم خواست که هر چه سریعتر تصمیم خود را لغو کند.

وی افزود: به موجب قوانین بین المللی توسعه شهرک ها غیرقانونی است و مانعی بر سر راه صلح است و تحقق راه حل دودولتی را از بین خواهد برد.

وزارت امور خارجه فرانسه ضمن ابراز نگرانی از اقدام رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این امر نتایج عکسی بر تلاش های صلح خواهد داشت.

وزارت امور خارجه روسیه نیز در بیانیه ای اعلام کرد که مسکو شدیدا از توسعه شهرک ها در کرانه باختری نگران است و رژیم صهیونیستی باید برای از سرگیری مذاکرات مستقیم با فلسطینی ها شهرک سازی را متوقف کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: گفتگو تنها راه دستیابی به سازش سیاسی و پایدار در خاورمیانه است.

در همین راستا "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین نیز ضمن محکوم کردن تصمیم اخیر رژیم صهیونیستی در بیانیه ای گفت: در چنین شرایطی که اسرائیل مرتکب اقدامات یکجانبه می شود جامعه جهانی باید فورا کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت بشناسد.

وی خاطرنشان کرد: اسرائیل فراتر از قانون عمل می کند لذا جامعه بین الملل باید در برابر این مسئله واکنش نشان دهد.

مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی که از دوم سپتامبر (11 شهریور) در واشنگتن آغاز شده بود اواخر سپتامبر به دلیل از سرگیری شهرک سازی در کرانه باختری متوقف شد.