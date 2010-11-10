آغاز تغییرات در دولت اوباما؛ کلینتون جای گیتس را می گیرد

پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات اخیر کنگره آمریکا و بدست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان این کشور توسط این جناح، ایجاد تغییر در ساختار دولت "باراک اوباما" را ناگزیر ساخته است. از سوی دیگر ابراز تمایل "رابرت گیتس" برای کناره گیری از وزارت دفاع در سال جدید میلادی و نیز نام برده شدن از "هیلاری کلینتون" برای جانشینی وی در اظهارنظرهای مقامهای آمریکایی موجب شده از این جابجایی بعنوان نخستین تغییر در کابینه رئیس جمهوری این کشور یاد شود.

خبرگزاری رویترز با طرح سوالی در این زمینه آورده است: آیا ممکن است به زودی شاهد حضور هیلاری کلینتون در سمت وزارت دفاع ایالات متحده پس از استعفای گیتس باشیم؟ این سوالی است که در برنامه "صبح بخیر آمریکا" شبکه تلویزیونیABC News نیز از کلینتون و گیتس شده و پاسخهای آنان به این پرسش یافتن پاسخی روشن را آسانتر ساخته است.

پس از اعلام نتایج انتخابات کنگره که شکست دمکراتها و افتادن اکثریت مجلس نمایندگان بدست جمهوریخواهان را بدنبال داشت، رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی ضمن پذیرش مسئولیت این شکست از آمادگی خود برای همکاری با مقامهای حزب رقیب و بکارگیری پیشنهادات آنان در اداره کشور خبر داد.

از این رو انتظار همگان بر این است که ساختار دولت و فهرست اعضای آن طی ماههای آینده با تغییرات عمده ای روبرو شوند. اکنون سوال بیشتر تحلیلگران این است که چه کسی در کابینه جدید اوباما ماندنی و چه کسی رفتنی است. با توجه به مصاحبه اخیر گیتس و کلینتون به نظر می رسد نخستین جایی که شاهد تغییر باشد وزارت دفاع خواهد بود.

رابرت گیتس بعنوان تنها وزیری که از زمان "جرج بوش" در ساختار دولت باقی مانده، تمایل خود را برای کناره گیری از سمت خود در سال جدید میلادی اعلام کرده است. نکته قابل توجه در این میان نوع پاسخی است که کلینتون به سوال مجری ABC News می دهد. وی در حالی که گیتس در کنارش نشسته می گوید: من امیدوارم که این دوره زمانی را به خوبی پشت سر بگذاریم، ما با هم شروع کرده ایم و با هم نیز تمامش می کنیم، این تئوری من است. و بدنبال آن گیتس به این سوال که "آیا فکر می کنید کلینتون از عهده کار شما بر آید" پاسخ می دهد: مطمئنا.

سپس گیتس ادامه می دهد: به نظر من یکی از نقاط قوت هیلاری این است که او در وزارت خارجه بعنوان سخنگوی ایالات متحده در سراسر جهان عمل کرده، این کاری است که از عهده وزیر دفاع بر نمی آید. با این حال کلینتون در مصاحبه دیگری که ساعاتی بعد، با یک برنامه دیگر در شبکه مذکور انجام داده در پاسخ به این سوال که اگر اوباما از وی بخواهد وزارت دفاع را بعهده گیرد، می پذیرد؟ خاطرنشان می کند: من پیشتر گفته ام که از شغلی که دارم بسیار راضی هستم.

در اینجا ذکر نقل قولی از "نیوت گینگریچ" رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکا در مورد کلینتون قابل تامل است. وی به تازگی در مصاحبه با برنامه "صبح بخیر آمریکا" در مورد انتخاب کلینتون به وزارت دفاع گفته است: اگر این اتفاق بیافتد، او فوق العاده خواهد بود.

به گفته وی کلینتون دانش و ویژگیهای مورد نیاز برای تصدی این پست را دارد و می تواند با از بین بردن مشکلاتی نظیر کمبود امکانات ارتش و تامین بودجه وزارت دفاع را به وزارتخانه ای قدرتمند تبدیل کند. گینگریچ تاکید می کند: مطمئن نیستم که کلینتون احساس راحتی بیشتری در وزارت دفاع بکند ولی احتمالا وی در سمت جدیدش بسیار بهتر از زمانی خواهد بود که در وزارت خارجه گذرانده است.