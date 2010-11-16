حضور مربی خارجی برای کشتی ایران مفید نیست

محمد طلایی مربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این روزها مسائل مختلفی در مورد استفاده از مربیان خارجی در کشتی ایران مطرح می شود در حالی که به نظر من استفاده از این مربیان بنفع کشتی نیست.

دارنده مدال طلای جهان ادامه داد: البته این نظر و عقیده شخصی من است وممکن است مسئولان بخواهند هر تصمیمی در مورد این موضوع اتخاذ کنند و به شخصه معتقدم مربیان کشتی ایران توانایی بیشتری از مربیان روس و کوبایی دارند.

دارنده مدال نقره جهان تصریح کرد: در حال حاضر به امر مربیگری در رودهن و قزوین مشغول هستم و با آموزش کشتی به نونهالان و نوجوانان دینم را به کشتی ادا می کنم زیرا به اینکار علاقه دارم.

وی تاکید کرد: در رده ای سنی نوجوانان باید تنها به آموزش اصولی کشتی گیران پرداخت و از آنجاکه در این رده سنی کم کردن کیلوهای زیاد یک کار اشتباه است و نباید به فکر قهرمانی نبود نمی توانم در این رده در سطح ملی کار کنم.

طلایی تصریح کرد: به نظر من باید با برنامه ریزی مناسب برای کارهای ریشه ای و نظارت مناسب بر این امر آینده کشتی را تضمین کرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه در اردوی تیم ملی نیست و نمی تواند در مورد ترجیح دادن رحیمی به دباغی در وزن 55 کیلوگرم اظهار نظری کند، خاطر نشان کرد:بازیهای آسیایی با قهرمانی آسیا متفاوت است و تیمهای آسیایی با بهره گیری از بهترین کشتی گیران به دنبال کسب مدالهای طلا هستند و به این دلیل کشتی گیران ایرانی کار آسانی را پیش رو ندارند ولی در نهایت امیدوارم کشتی گیران نتیجه خوبی را در این مسابقات کسب کنند.