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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۰۵

یزدانی‌خرم غایب بزرگ کشتی در بازیهای آسیایی گوانگجو

یزدانی‌خرم غایب بزرگ کشتی در بازیهای آسیایی گوانگجو

محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی ملی پوشان را در بازیهای آسیایی گوانگجو همراهی نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی به علت بیماری و اجازه ندادن پزشکان تیمهای ملی کشتی را در بازیهای آسیایی گوانگجو همراهی نمی‌کند. در غیاب رئیس فدراسیون کشتی محمدعلی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیمهای ملی کشتی ملی پوشان را در این رقابتهای مهم همراهی می‌کند.

رئیس فدراسیون کشتی در روزهای پایانی اردو با حضور در محل خانه کشتی تهران ناظر تمرینات ملی پوشان در آستانه این رویداد مهم است تا تمامی شرایط لازم برای ملی پوشان فراهم شود.

رقابتهای کشتی بازیهای آسیایی گوانگجو روزهای 30 آبان ماه تا 5 آذرماه برگزار می شود و تیمهای فرنگی و آزاد کشورمان به ترتیب روزهای 26 و 27 آبان ماه راهی چین می شوند.

کد مطلب 1188690

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