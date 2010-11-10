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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

دو داور ایران مسابقات کشتی بازیهای آسیایی را قضاوت می‌کنند

دو داور ایران مسابقات کشتی بازیهای آسیایی را قضاوت می‌کنند

دو داور ایرانی با حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو رقابتهای کشتی این دوره از بازیهای را قضاوت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با دعوت فدراسیون جهانی کشتی بهمن طالبی و اکبر طهماسبی داوران المپیکی کشتی ایران با حضور در گوانگجو در بازیهای آسیایی قضاوت می کنند. پیش بینی می شود با توجه به سابقه بالای داوران ایرانی این افراد ریاست تشک رقابتهای کشتی را بر عهده داشته باشند.

حدود30 داور از جمله داوران المپیکی از کشورهای آسیایی به همراه تعدادی از داوران درجه یک بین المللی از کشورهایی که فاقد داوران المپیکی هستند در این مسابقات که روزهای 30 آبان ماه تا 5 آذرماه برگزار می شود، قضاوت می کنند.

فوکودا از ژاپن و روزی یف از ازبکستان از اعضای هیئت رئیسه فیلا نمایندگان فدراسیون جهانی کشتی  در این رقابتها هستند.

کد مطلب 1188692

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