150 هزار قطعه بچه ماهی سرد آبی در استخرهای خاش رها شد

یوسف شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان عنوان کرد: امسال 150 هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا رنگین کمان با همکاری شیلات سیستان در 50 استخر دو منظوره کشاورزی و شیلاتی این شهرستان رها سازی شد.

شهرکی اظهار داشت: شرایط آب و هوایی مناسب، این شهرستان را به عنوان قطب مهم پرورش ماهی سرد آبی در استان سیستان و بلوچستان تبدیل کرده است.

وی گفت: هم اکنون 100 نفر در طرحهای شیلاتی خاش به کار اشتغال دارند.

مسئول شیلات خاش بیان داشت: بر اساس پیش بینی حدود 45 تن ماهی قزل آلا در فروردین ماه سال آینده از این استخرها برداشت و به بازار مصرف عرضه می شود.