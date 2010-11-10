اجرای طرح 800 هکتاری باعث رفع بیکاری در خوزستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، طبق آخرین آمار موجود در استان خوزستان یک میلیون و 200 هزار هکتار زمین کشاورزی قابل کشت و زراعت وجود دارد که درحال حاضر تنها در 320 هزار هکتار از این زمینها، کشاورزی صورت می گیرد. در عین حال مقام معظم رهبری درسال 1375 در سفر به استان خوزستان دستور احیای 800 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی و لم یزرع خوزستان را صادر کردند که به علت نبود آب تنها بخش اندک و ناچیزی از این زمینها به مرحله کشت رسیده است و بخشهای زیادی از زمین ها به شکل اولیه باقی مانده است.

همچنین در حال حاضر بسیاری از زمینهای کشاورزی خوزستان بایر و لم یزرع هستند که تنها راه نجات این زمینها رسیدن آب به آنهاست که دولتهای مختلف سالهاست در تحقق چنین هدفی موفق نبودند ولی به نظر می رسد دولتها علاقه عجیبی به صرف هزینه های هنگفت برای انتقال آب از سرشاخه های کاورن برای احیای زمینهای کشاروزی استانهای دیگر دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در خصوص طرح 800 هکتاری گفت: این طرح در صورت اجرا می تواند تولیدات کشاورزی استان را از 11 میلیون و 300 هزار تن به 24 میلیون تن افزایش دهد.



سید مجید موسوی با اشاره به اینکه تاکنون 250 هزار هکتار از طرح مقام معظم رهبری در خوزستان اجرایی شده است، بیان کرد: به منظور تامین منابع مالی بیشتر برای این طرح در یکی از مصوبات هیئت دولت در سال 88 مصوبه تامین تسهیلات ارزی معادل دو میلیارد دلار برای تکمیل طرحهای آب و خاک در سال 89 تا 93 تصویب شد.



وی ادامه داد: امسال 200 میلیارد تومان برای طرح مقام معظم رهبری در استان تصویب شده است.



طرح 800 هزار هکتاری مقام معظم رهبری موسوم به طرح توسعه کشاورزی در سال 75 در سفر مقام معظم رهبری به استان تصویب شد و در سال 86 توانست اعتبار لازم را برای اجرا جذب کند.