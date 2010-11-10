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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۸

جشنواره‌ تئاتر طنز خوزستان در آغاجاری برگزار می‌شود

جشنواره‌ تئاتر طنز خوزستان در آغاجاری برگزار می‌شود

اهواز - خبرگزاری مهر: چهارمین جشنواره‌ تئاتر طنز استان خوزستان از نهم تا یازدهم آذرماه در آغاجاری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این جشنواره با هدف خلق تجربه‌های نوین در عرصه‌ هنر نمایشی و پرداختن به مشکلات و معضلات مربوط به زندگی در دنیای معاصر در قالب نمایش و به زبان طنز، برگزار می‌شود.

آثار هنرمندان بومی و جوان در اولویت قرار می‌گیرند. بدیع بودن و خلاقیت در خلق آثار در ارزیابی هیئت انتخاب تاثیرگذار است. موضوع نمایش‌ها آزاد و استفاده از آثار نویسندگان خارجی بلامانع است.

نمایش متقاضی از نظر زمانی نباید کمتر از 30 دقیقه و از 90 دقیقه بیشتر باشد. همچنین نمایشنامه‌‌های ارسالی باید به ‌صورت تایپ شده در یک طرف برگ A4 در سه نسخه، به همراه فرم تکمیل شده‌ تقاضای حضور در جشنواره و یک قطعه عکس سه در چهار پرسنلی و همچنین مجوز کتبی نویسنده یا مترجم، به دبیرخانه جشنواره ارسال شوند.

آخرین مهلت ارسال نمایشها به دبیرخانه‌ جشنواره 25 آبان‌ماه و اعلام نتایج بازبینی این جشنواره یک آذرماه است.

دبیرخانه‌ جشنواره‌ تئاتر طنز در آغاجاری، بزرگراه مدرس، خیابان حافظ، اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان واقع است.

چهارمین جشنواره‌ تئاتر طنز استان خوزستان از 9 تا 11 آذرماه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با همکاری انجمن هنرهای نمایشی و اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاجاری برگزار می‌شود.

 
کد مطلب 1188699

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