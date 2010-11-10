به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این جشنواره با هدف خلق تجربه‌های نوین در عرصه‌ هنر نمایشی و پرداختن به مشکلات و معضلات مربوط به زندگی در دنیای معاصر در قالب نمایش و به زبان طنز، برگزار می‌شود.

آثار هنرمندان بومی و جوان در اولویت قرار می‌گیرند. بدیع بودن و خلاقیت در خلق آثار در ارزیابی هیئت انتخاب تاثیرگذار است. موضوع نمایش‌ها آزاد و استفاده از آثار نویسندگان خارجی بلامانع است.



نمایش متقاضی از نظر زمانی نباید کمتر از 30 دقیقه و از 90 دقیقه بیشتر باشد. همچنین نمایشنامه‌‌های ارسالی باید به ‌صورت تایپ شده در یک طرف برگ A4 در سه نسخه، به همراه فرم تکمیل شده‌ تقاضای حضور در جشنواره و یک قطعه عکس سه در چهار پرسنلی و همچنین مجوز کتبی نویسنده یا مترجم، به دبیرخانه جشنواره ارسال شوند.



آخرین مهلت ارسال نمایشها به دبیرخانه‌ جشنواره 25 آبان‌ماه و اعلام نتایج بازبینی این جشنواره یک آذرماه است.



دبیرخانه‌ جشنواره‌ تئاتر طنز در آغاجاری، بزرگراه مدرس، خیابان حافظ، اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان واقع است.



چهارمین جشنواره‌ تئاتر طنز استان خوزستان از 9 تا 11 آذرماه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با همکاری انجمن هنرهای نمایشی و اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاجاری برگزار می‌شود.



