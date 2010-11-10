نرم افزار محاسبات حجمی مخازن نفت و گاز تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، رئیس اداره سیستمهای مهندسی مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در این باره توضیح داد: این بسته نرمافزاری توسط علی درخشان و ظهراب دستخوان در مدت یک سال طراحی و برنامهنویسی شده و جایگزین برنامههایی شد که از دهه 60 میلادی نوشته شده و در زمانهای مختلف ویرایش شده است.
حمیدرضا آریافر گفت: بسته نرمافزاری محاسبات حجمی مخازن از سه برنامه برای محاسبه سطوح سر سازندها، حجم توده سنگ لایهها، حجم فضای متخلخل و حجم سیال درجای اولیه تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه بسته نرمافزاری قبلی مورد استفاده دارای مشکلاتی از جمله عدم برخورداری از رابط گرافیکی مناسب (GUI ) و خطاهای زمان اجرا بوده است، افزود: بسته فعلی محاسبات حجمی از رابط گرافیکی مناسب و کاربر پسند بهره میبرد و دقت معادلات به کار رفته در آن بهبود یافته ضمن آنکه نرمافزار مونت کارلو به طور کامل بازنویسی شده و نسبت به نمونه قبلی آن امکانات و قابلیتهای چشمگیری دارد.
رئیس اداره سیستمهای مهندسی مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خاطرنشان کرد: برای اطمینان از دقت محاسبات برنامههای مذکور از روشهای تحلیلی که جواب دقیق دارند استفاده شده و برای محاسبات آماری و مونت کارلو، نتایج با نرمافزار معتبر کریستال بال (Crystal Ball ) مقایسه شد و مقایسه نتایج دادههای چند مخزن نفتی و گازی نشاندهنده دقت بالای این بسته نرمافزاری است.
آریافر در خصوص اهمیت محاسبات حجمی مخازن اظهار داشت: محاسبه میزان ذخایر اولیه باقیمانده، نفت و گاز درجای مخزن و نیز میزان قابل برداشت آن از وظایف کلیدی در مهندسی مخازن است و یکی از پارامترهای مهم در تعیین استراتژیهای توسعه و برداشت از مخازن هیدروکربوری محسوب میشود.
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