سهم ایران از بازار عراق کاهش یافت

عبدالرحمن سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: امروز باید از صادرات سخن گفت، زیرا اقتصادی پویاست که تولید محور باشد و تولیدی پایدار است که صادرات محور باشد، اگر بخواهیم تولیدی موفق داشته باشیم لزوما باید به صادرات توجه ویژه‌ای کرد.

وی افزود: زمانی می‌توان به صادرات پایدار و به تبع آن به توسعه اقتصادی دست یافت که موانع راه‌ تولید شناسایی و برطرف شوند. اگر این موانع شناسایی و رفع نشود نمی‌توانیم کالایی داشته باشیم که در بازار جهانی رقابت کند و در این زمینه استراتژی توسعه اقتصادی باید مطالعه شود و مزیتهای نسبی ما شناسایی و همه موانع تولید کالای با کیفیت و صادرات محور برطرف شود.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اهواز خاطرنشان کرد: در این مورد قوانین و ضوابط دست و پاگیر باید شناسایی و حذف شود. سیستم بانکی باید متناسب با نیازهای بخشهای مختلف تولید خود را تجهیز و همراه کند و باید بتوانیم تولیدات خود را با برند مناسب تولید و برندهای خود را بین‌المللی کنیم.



سلیمانی توضیح داد: به عنوان یک کشور مهم اسلامی باید به حوزه تولید مواد غذایی حلال توجه خاص و ویژه‌ای داشته باشیم، امروزه بسیاری از کشورهای دنیا متقاضی کالاهای حلال هستند و ما از این مزیت بزرگ به خوبی استفاده نکرده‌ایم در حالی که بسیاری از کشورهای غیر مسلمان در تلاش برای تولید کالای با برند حلال و ورود به این بازارها هستند.



وی افزود: باید برای افزایش تولید کالاهای وابسته‌ای تلاش شود، امروز 40 درصد سهم تجارت بین‌المللی متعلق به کالاهای وابسته‌ای است در حالی که سهم ایران از این میزان بسیار پائین است.



سلیمانی نبود طرح جامع حمل و نقل و عدم مطالعه آن، هزینه‌های بالا و گران خدمات در مبادی و خروجی، رسوب کالا در بنادر در زمانهای طولانی که هزینه تمام شده کالا را بالا می‌برد، تعطیلات فراوان که تولید در شریانهای اقتصاد کشور را متوقف می‌کند و بهبهود فضای کسب و کار، مطالبات معوق بخش خصوصی و بنگاهای اقتصادی را از جمله عواملی خواند که تولید کنندگان و صادر کنندگان در ایجاد و رفع آنها نقشی ندارد.



وی گفت: امروز واحدهای تولیدی با مشکل کارکرد با ظرفیت پائین مواجه هستند، مهمترین مشکل صادرکنندگان امروز اصلاح نرخ ارز است به طوری که متوازن نبودن نرخ برابر ارزش پول کشور با دلار باعث ورود کالا با بهای کم به کشور می‌‌شود و کالای تولیدی حتی توان رقابت با کالاهای واردات در داخل کشور را ندارد.



سلیمانی عنوان کرد: برای توسعه صادرات باید قوانین تشویقی را افزایش داد. بازارهای هدف جدید را شناسایی و دیپلماسی اقتصاد را بین کشورها گسترش داد و دولت هزینه تحقیق و پژوهش در زمینه شناسایی بازارهای هدف را به عهده گیرد.



وی بیان کرد: امروز 20 درصد صادرات کشور به عراق از خوزستان است اما سهم کشور در بازار عراق نسبت گذشته با توجه به ورود کشورهای مختلف به بازار این کشور کاهش یافته که این مشکل نیازمند آسیب‌شناسی دقیق است.



رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اهواز افزود: انرژی ارزان یکی از مزیتهای کشور برای ورود سرمایه‌گذاران است در حالی که با افزایش بهای انرژی این مزیت را از دست می‌دهیم و صادرات خود را با تهدید مواجه می‌کنیم در مقابل بسته‌های حمایتی تنظیم شده توان پاسخگویی به هزینه‌های تولید کننده را ندارد.



سلیمانی با بیان اینکه تنها 30 درصد انرژی در بخش تولید استفاده می‌شود، تاکید کرد: 70 درصد دیگر انرژی در بخشهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.