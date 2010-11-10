203 هزار تن ورق فولادی در فولاد اکسین تولید شد

فتح اله طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این میزان تولید نسبت به برنامه پیش بینی شده تولیدی مصوب، 1.8 درصد رشد نشان می دهد.

وی افزود: برنامه مصوب تولیدی یک ساله شرکت 285 هزار تن انواع ورق عریض فولادی است.



مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان اضافه کرد: محصولات تولید شده در این شرکت شامل ورق فولادی با عرض یک متر تا چهار و نیم متر، طول دو متر تا 30 متر و ضخامت هشت میلی متر تا 130 میلی متر است.



طیبی با بیان اینکه شرکت فولاد اکسین خوزستان در تولید ورق فولادی از عرض 2.8 متر و ضخامت 16.5 میلی متر به بالا دارای سهمی انحصاری در بازار داخلی کشور است، عنوان کرد: این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای 10 گانه تولید ورق عریض در جهان تولیدات آن در صنایع نفت و گاز، مخازن فشرده، صنایع کشتی سازی، سازه های بزرگ فلزی، پل سازی و لوله سازی کاربرد فراوان دارد.



شرکت فولاد اکسین خوزستان از شرکتهای زیر پوشش شرکت فولاد خوزستان تولید آزمایشی خود را با ظرفیت اسمی تولید سالانه یک میلیون و 50 هزار تن اردیبهشت سال 88 شروع کرد و آذرماه سال گذشته با حضور رئیس جمهور به طور رسمی به بهره برداری رسید.



این شرکت 30 درصد سهم تولید داخلی ورق عریض فولاد در کشور را به خود اختصاص داده است.