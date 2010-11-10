امضای قرارداد همکاری اقتصادی 6.6 میلیارد دلاری چین و اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (انتارا)، رئیس پارلمان چین در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان اندونزی قراردادهایی را در حوزه های اقتصادی، انرژی، برق و کشاورزی امضا کردند.

"وو بانگو" دستیابی به افزایش حجم تجارت دوجانبه به 50 میلیارد دلار تا سال 2014 را پیشنهاد کرد.

رئیس پارلمان چین همچنین طرح گسترش همکاریهای دو جانبه در سرمایه گذاری، مشارکت و تجارت را برای بهینه سازی همبستگی های تجاری و اقتصادی دوجانبه مطرح کرد.

رئیس مجلس نمایندگان اندونزی که از این دیدار به عنوان مهمترین اتفاق در تاریخ همکاری های دوجانبه یاد می کرد گفت: چین و اندونزی از همکاریهای دو جانبه سود می برند و این در حالیست که هر دو کشور در سالهای اخیر از رشد سریع اقتصادی نیز بهره مند شده اند.

مرزوکی علی در مذاکرات خود استفاده کامل چین و اندونزی از فضای بوجود آمده در تجارت آزاد توسط اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا و چین را برای گسترش همکاری در حوزه های زیربنایی، اکتشافات منابع انرژی و تجارت پیشنهاد کرد.