60 دانش آموز دبیرستانی حسن آباد در آستانه ترک مدرسه!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن آباد از جمله محله های شهری گرگان است که در فاصله حدود پنج کیلومتری گرگان واقع شده است و دانش آموزان مقطع دبیرستانی آن برای تحصیل به محله جلین می روند.

روستای حسن آباد بیش از 60 دانش آموز دبیرستانی دختر و پسر دارد که نیمی از آنها دختر و نیم دیگر پسر هستند و این دانش آموزان به دلیل نبود دبیرستان برای تحصیل به مدارس مقطع متوسطه پسرانه شهید مفتح و دخترانه فاطمیه جلین و برخی نیز به مدرسه محله اسلام آباد می روند.

محله حسن آباد و جلین از محله های خوب گرگان است که البته به اظهار اهالی از حدود یکماه قبل بین برخی افراد و طایفه های این محلات درگیری پیش آمده و پرونده این درگیری نیز در مراجع قضایی در دست بررسی است.

برخی اهالی و خانواده های حسن آباد معتقدند، به دلیل شدت درگیری در یکماه گذشته در مقاطع زمانی مختلف از جمله در 10 روز گذشته برخی دانش آموزان دبیرستانی این محله بصورت مستمر از رفتن به مدرسه در شهر جلین خودداری کرده اند و بر سر کلاسهایشان حاضر نشدند و تداوم این روند منجر به افت تحصیلی یا ترک تحصیل دانش آموزان می شود.

اهالی منطقه خواهان تدبیر و برنامه ریزی ویژه مسئولان امر برای رفع مشکلات شدند و تاکید کردند در صورت عدم رفع مشکل احتمال ترک تحصیل دانش آموزان منطقه وجود دارد و نیاز است در این زمینه چاره اندیشی شود.

در عین حال مسئولان آموزش و پرورش گرگان نیز عنوان کردند: برای رفع مشکلات دانش آموزان برنامه ریزی لازم صورت گرفته است و حتی نسبت به برقراری سرویس ایاب و ذهاب برای رفتن دانش آموزان محله حسن آباد به مدارس جلین اقدام شده است.

حسن آباد از زیرمجموعه های شهر جلین است که دارای 700 خانوار با حدود چهار هزار نفر جمعیت است و دارای مدرسه ابتدایی و راهنمایی است.

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اولیای یکی از دانش آموزان محله حسن آباد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: دانش آموزان روستای حسن آباد حدود 10 روز است که بدلیل بروز مشکلات به مدرسه شان نرفته اند.

" م – ا "، درگیری های رخ داده در مدت اخیر بین برخی اهالی دو محله را دلیل حاضر نشدن دانش آموزان بر سر کلاسهای درس اعلام کرد.

وی گفت: دانش آموزان دبیرستانی منطقه برای تحصیل به مدرسه شهر جلین می روند و این روستا دبیرستان ندارد.

یک دانش آموز محله حسن آباد که برای تحصیل به دبیرستان جلین می رود نیز در تماس با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 10 روز است که به مدرسه نرفته ام.

وی گفت: جلوی دانش آموزان محله برای رفتن به مدرسه جلین گرفته می شود و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

" ع – ل" یکی دیگر از اهالی حسن آباد نیز گفت: حدود 30 روز است که بین برخی اهالی دو محله درگیری و اختلاف وجود دارد و در مواقعی که درگیریها شدید است، دانش آموزان از رفتن به مدرسه خودداری می کنند و این امر بر تحصیل دانش آموزان تاثیر گذاشته است.

وی از مسئولان آموزش و پرورش خواست ترتیبی اتحاذ کنند تا دانش آموزان دبیرستانی این محله برای تحصیل به مدرسه ای دیگر بروند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان نیز در تماس تلفنی به خبرنگار مهر گفت: حسن آباد از محلات شهر جلین بوده و درگیری این دو محله از حدود 30 تا 40 روز قبل شروع شده است.

سید هادی حسینی افزود: درگیری این دومحله در دومرحله ایجاد شد که مرحله دوم آن مربوط به چند شب گذشته بود و هر زمان که درگیری شدید می شود، دانش آموزان حسن آبادی از رفتن به دبیرستان در جلین امتناع می کنند.

وی اظهار داشت: وقتی که درگیریها کاهش می یابد دانش اموزان دوباره به سر کلاس خود بامی گردند که براساس آماری که دو روز قبل از مدرسه جلین گرفته شد، 80 درصد دانش آموزان حسن آباد بر سر کلاسهای درس حاضر شدند.

وی خاطرنشان کرد: برای ایاب و ذهاب دانش آموزان حسن آباد مینی بوسی در نظر گرفته شد و معلمان روستای حسن آباد نیز با سرویس رفت و آمد می کنند.

به گفته حسینی، محله حسن آباد دبیرستان ندارد و دارای مدارس ابتدایی و راهنمایی است و حدود 60 تا 70 دانش آموز

دبیرستانی این روستا به مدارس جلین می روند و برخی نیز به مدرسه محله اسلام آباد می روند.

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مدیر آموزش و پرورش گرگان تاکید کرد: در مواقعی که درگیریها شدت می یابد، آمار دانش آموزان کاهش شدید دارد و در مواقعی که درگیریها کاهش می یابد، تعداد دانش آموزان افزایش می یابد.

وی به اقدامات آموزش و پرورش برای رفع مشکلات دانش آموزان محله حسن آباد اشاره کرد و گفت: اگر دانش آموزی قصد جابجایی مدرسه داشته باشد و اگر خانواده ای نیاز به جابجایی دانش آموز داشته باشد می تواند تقاضای خود را کتبی اعلام کند و از مدرسه نیز می خواهیم نسبت به جابجایی و انتقال دانش آموز اقدام کند و تاکنون دو سه مورد اینچنینی داشته ایم.

حسینی خاطرنشان کرد: همچنین مدیران مدرسه نیز برای توجیه دانش آموزان جلساتی را برگزار کرده اند.

مدیر آموزش و پرورش گرگان خاطرنشان کرد: به هر حال درگیری ایجاد شده بین دو محله موجب ایجاد نگرانی هایی شده است و تمام هم و غم مسئولان آموزش و پرورش و مسئولان سیاسی و امنیتی استان بر این است که این مشکل با روشهای بهتری حل و فصل شود و اکنون وضعیت در این مدارس و محلات بهتر شده است.

حسینی خاطرنشان کرد: تاکنون معلمان مدارس از جمله معلمان مدرسه حسن آباد بدون وقفه سر کلاس حاضر شده اند و معلم و عوامل مدرسه حسن آباد در تمام روزها بر سر کلاسهای درس حضور داشته اند.

به هر روی محلات حسن آباد و جلین از مناطق با فرهنگ و قدیمی گرگان است و نیاز است در کنار اقدامات انجام شده از سوی مسئولان سیاسی امنیتی و آموزشی استان، اهالی منطقه نیز همکاری بیشتری برای رفع مشکلات داشته باشند تا این مسائل روی تحصیل دانش آموزان که آینده ساز میهن اسلامی هستند، تاثیر نداشته باشد.